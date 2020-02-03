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疫情影響春酒 台中餐廳考慮月中開始無薪假

2020-02-03 14:39聯合報 記者黃寅／即時報導

武漢肺炎疫情影響，台中市飯店、餐廳出現春酒退訂潮，幅度都在3至5成以上，台中擔仔麵負責人周文道說，退訂達300多桌、達6成，考慮月中開始放無薪假；長榮桂冠酒店中餐廳推出滿兩千元就外送的服務。

周文道說，本來去年的景氣就不好，這波疫情更是雪上加霜；春節後就陸續接到春酒取消的退訂電話，總計有300多桌，失去約6成訂單。

他說，因為武漢肺炎的潛伏期長達14天，許多人因此不敢放心消費，也造成比SARE更嚴重的影響。原本寄望春酒可以賺一些，未料又碰上武漢肺炎疫情。

因此，他考慮公司自月中開始要實行施薪假，否則恐怕過不了這波的災情，也請政府應給餐廳業者稅賦減免以及貸款優惠。

台中市一家大型飯店管理層指出，消費者在「可以暫緩就暫緩」的心態下，把春酒給取消了，可說是「大幅度的衰退」。

他說，目前不僅是大陸團根本就沒有，連帶日、韓和東南亞旅客也沒有，都連帶影響了飯店的生意。但是，飯店終究還會有一些零星的住宿和吃飯，但旅行業是連單子都沒有，若是底子不硬，那真是會說倒就倒。

長榮桂冠酒店公關陳怡如說，春酒加飯店自助餐和餐廳整體約消退4成，在民眾外出用餐意願大幅減少下，飯店的長園中餐廳推出「在家享美食外送服務｣即日起推出於午晚餐點餐時段，點餐滿2000元以上並離飯店10公里內，即可免費外送到府，若是未滿2000元，外送費需加收300元。

她說，飯店尚未和外送業者配合，都由員工親自送餐，而且衛生一定到位。她也回憶起SARS期間飯店甚至曾經在門口買過便當，如果未來疫情更趨嚴重，消費更衰退，也不排除歷史會重演。

台中市長榮桂冠酒店中餐廳推出「在家享美食外送服務｣即日起推出於午晚餐點餐時段，點...
台中市長榮桂冠酒店中餐廳推出「在家享美食外送服務｣即日起推出於午晚餐點餐時段，點餐滿2000元以上並離飯店10公里內，即可免費外送到府。圖／長榮桂冠酒店提供
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