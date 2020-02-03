親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
肺炎防疫搶物資
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

防疫照顧假是否該給薪？ 台南市府勞工局：視公司規定

2020-02-03 14:38聯合報 記者謝進盛／即時報導

因應武漢肺炎疫情，中央昨緊急決議，高中以下開學日延後兩個星期。勞動部表示，家中如有12歲兒童以下家長要請「防疫照顧假」，雇主不可不准假。薪水是否給付，則要視公司規定處理。

台南市政府勞工局局長王鑫基表示，「防疫照顧假」給薪雖未強制， 但勞工局仍鼓勵雇主可優於法令給予，讓家長可安心在家照顧學童。

「防疫照顧假」申請期間為2月11日至2月24日期間，申請條件需符合12歲以下學童且家長有親自照顧需求時，家長其中一人得請防疫照顧假，雇主必須准假。

王鑫基表示，防疫假為首次新增的假別，雇主不可以不准假或是給予任何不利處分，勞工配合防疫照顧假需求而未出勤，雇主不准視為曠工或用特別休假處理或扣發全勤獎金或其他不利處分，雇主如扣發全勤獎金，將依違反勞基法22條工資未全額給付處罰；如強制勞工一定要請特別休假或事假，將依違反勞基法第38條或第43條規定處罰，處罰金額都是2萬元至100萬元。

台南市議員李宗翰、陳秋宏今也市府民治市政中心舉行記者會，針對中央昨決議高中以下開學日延後，家長擔心兒童照顧等情事，要求市政府應要研擬安親班補習班與校園開學後的防疫措施，以及家長請家庭照護假跟暑假規劃受損的消費者保護完整配套措施。

李宗翰、陳秋宏說，雖然教育局已表示會加強安親班、補習班的防疫措施，但是遲早還是會開學的，學校將來要如何防疫的規劃還是要儘早公佈，才能真正讓家長安心。

而這次開學異動，也造成將來暑假異動，連帶影響到許多家庭假期安排。由於是受到非預期性傳染疾病與政府政策，是否可能仿效颱風假，有無條件異動，甚至退費可能，以保障消費者的權益，應也請有關單位進行可能性的研議。

「防疫照顧假」衍生的問題，台南市議員李宗翰（左）、陳秋宏要求台南市府及早因應配套...
「防疫照顧假」衍生的問題，台南市議員李宗翰（左）、陳秋宏要求台南市府及早因應配套要更完整。記者謝進盛／攝影
分享

防疫照顧假安親班補習

延伸閱讀

武漢肺炎疫情嚴峻 中市藍綠陣營關心口罩供應

防疫假有薪嗎？ 電話被打爆…勞部最新回應

2020新北燈會周五登場 高規格防疫不懈怠

防疫優先 蘇揆暫緩宴黨團

防武漢肺炎 長榮大學是否延後開學未定

相關新聞

才剛啟航就重傷！ 星宇宣布2月8日至3月28日澳門航班全砍

2020-02-03 12:55

深度5公里…台北市士林區規模2.9地震 雙北震度2級

2020-02-03 08:55

我是啤酒不是病毒 意外被武漢肺炎波及的可樂娜

2020-02-03 15:18

防疫照顧假怎麼請？ 勞動部：戶口名簿、學生證可證明

2020-02-03 12:11

武漢肺炎防疫！華航2月22日前赴陸航班取消 改退票全攻略

2020-02-03 13:52

今天放晴回暖 吳德榮：明天鋒面掠過、北台灣轉濕冷

2020-02-03 07:15

雙北擬推高齡社宅 相準精華地段

2020-02-02 23:47

林口社宅 十戶共居共耕

2020-02-02 23:59

外傳優遊吧斯即將歇業？董事長:壓力很大但會撐下去

2020-02-03 14:46

疫情影響春酒 台中餐廳考慮月中開始無薪假

2020-02-03 14:39

武漢肺炎肆虐 長榮、立榮兩岸航班2/29前大砍逾500班

2020-02-03 14:37

周末元宵低溫13度 北部、宜花東溼冷中賞花燈

2020-02-03 14:33

灌溉偏鄉童文化素養 表演團體、場館出力

2020-02-03 14:26

《讀者》二月號 「家教是一生的底色」

2020-02-03 14:22

高齡孕婦 子癲前症風險高近2倍

2020-02-03 14:18

生育高齡化 子癲前症恐致孕婦及胎兒死亡、早產

2020-02-03 14:16

才開航碰上武漢肺炎 星宇2月8日至3月28日前澳門航班全取消

2020-02-03 14:14

柯文哲爆武漢肺炎收容地 醫師嗆：要公布也由指揮官

2020-02-03 13:53

航空業寒冬！ 兩岸航線月底前至少大砍750班

2020-02-03 13:09

防疫照顧假怎麼請？台中市勞工局電話被打爆

2020-02-03 13:01

藥師不在場還賣藥 衛生局：藥妝業者加強自主管理

2020-02-03 13:00

兒童配送口罩到了 雲林縣私立幼兒園上午開放領取

2020-02-03 12:59

星宇航空澳門航線 3月29日起逐步恢復航班

2020-02-03 12:55

疫情蔓延 國表藝三場館主辦節目退票原則公布

2020-02-03 12:32

武漢肺炎疫情發燒 金門鄉親許峻岷捐贈50箱酒精

2020-02-03 12:31

開賣酒精大排長龍 花蓮酒廠：周一至周五皆可購買

2020-02-03 11:59

周休二日綠色消費 環保綠點10倍送

2020-02-03 11:31

元宵節吃湯圓要健康 營養師研發高纖低卡三彩圓

2020-02-03 11:14

限購2瓶！台酒營業處大排長龍 民眾搶買95度酒精

2020-02-03 10:44

本周低溫探13度！ 北台灣恐冷雨中賞燈

2020-02-03 10:43

高齡孕婦子癲前症風險 國健署：比一般孕婦高出近兩倍

2020-02-03 09:41

妳知道子癲前症嗎？ 對孕婦和胎兒影響大

2020-02-03 09:37

明天微弱鋒面掠過 彭啟明：周五又有另一波鋒面影響

2020-02-03 08:14

老人住老宅怎解？ 合作住宅讓你快樂住到生命盡頭

2020-02-03 04:17

張榮發基金會推廣海洋與品格教育 迴響熱烈

2020-02-03 00:01

蘇花改區間測速 清明連假後上路

2020-02-03 00:00

降低感染風險 高雄3醫學中心慢性籤明起改戶外領藥

2020-02-02 23:58

皮膚搔癢長紅疹 原來疥蟲作怪

2020-02-02 23:50

健康你我他／增強免疫力 做好自我保護

2020-02-02 23:48
看更多

熱門文章

台灣人瘋搶口罩…抗煞專家：實在看不懂 目前狀況根本不用戴

2020-02-03 09:18

就是買不到口罩！網友跟物流車連跑12家超商發現真相

2020-02-03 10:08

政府耗資2億自建口罩生產線 他批：根本是病毒燒壞了腦

2020-02-03 08:16

「法樂琪」法式料理創辦人Jimmy張振民逝世 享壽69歲

2020-02-02 17:26

民怨口罩買不到 杜紫宸：教大家一個買得到的方法

2020-02-02 21:57

教育部配送50萬片兒童口罩 全國私幼明天可領取

2020-02-02 20:36

一張圖看天氣 北部「一周三變」元宵節雨來掃興

2020-02-02 16:34

才剛啟航就重傷！ 星宇宣布2月8日至3月28日澳門航班全砍

2020-02-03 12:55

別再苦苦排隊 嘉市這招讓口罩供應透明化

2020-02-02 23:51

女大生搭車沒口罩以為「被拒載」司機舉動卻讓所有人感動

2020-02-03 10:26

全家釋出自有品牌口罩56萬片 未限購3片

2020-02-02 16:55

法樂琪創辦人張振民家中跌倒 相驗為心因性疾病死亡

2020-02-02 19:34

政府訂口罩一片6元遭質疑「好市多不用2元」 引網友激辯

2020-02-02 17:03

急救15分鐘無效 法樂琪名廚張振民離世

2020-02-02 17:10

消毒酒精不怕買不到 南投縣這2酒廠有貨可買

2020-02-02 16:23

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-02-02 20:40

大樂透頭獎連6槓 今晚14人獨得百萬大紅包

2020-02-02 22:02

民眾大賣場搶口罩擠4層樓 網友見這行為驚呼：太可怕

2020-02-02 20:51

防疫照顧假怎麼請？ 勞動部：戶口名簿、學生證可證明

2020-02-03 12:11

深度5公里…台北市士林區規模2.9地震 雙北震度2級

2020-02-03 08:55

影／彰化佛心口罩一片2元可買2盒 民眾大排長龍搶購

2020-02-03 13:26

託夢疫情？愛心口罩大放送 他的來源最神奇

2020-02-03 09:00

預告下午開賣200口罩 超商偷跑賣光被罵翻

2020-02-02 16:41

唐綺陽星座運勢週報：處女遇長輩型桃花 雙子有偏財運

2020-02-03 07:22

限購2瓶！台酒營業處大排長龍 民眾搶買95度酒精

2020-02-03 10:44

每日星座運勢／獅子鴻運當頭辦事順 異性緣超級好

2020-02-03 00:00

發燒看病買無口罩 雲林縣宣布可至衛生所領取

2020-02-03 11:14

繼武漢肺炎⋯湖南又爆H5N1禽流感 我防檢局密切監控

2020-02-02 21:50

台灣為口罩吵翻天 沈富雄：我若是病毒會笑掉環狀大牙

2020-02-03 14:42

林口社宅 十戶共居共耕

2020-02-02 23:59

消毒抗菌妙招！快學4招「精油日常保養撇步」增加防禦

2020-02-02 20:11

降低感染風險 高雄3醫學中心慢性籤明起改戶外領藥

2020-02-02 23:58

一罩難求 指揮中心：已送50萬個幼兒口罩至各幼兒園

2020-02-02 17:50

今天放晴回暖 吳德榮：明天鋒面掠過、北台灣轉濕冷

2020-02-03 07:15

蘇花改區間測速 清明連假後上路

2020-02-03 00:00

雙北擬推高齡社宅 相準精華地段

2020-02-02 23:47

產能增加逾10倍 台酒隆田酒精工廠趕工

2020-02-02 16:24

武漢肺炎防疫！華航2月22日前赴陸航班取消 改退票全攻略

2020-02-03 13:52

星宇航空澳門航線 3月29日起逐步恢復航班

2020-02-03 12:55

老人住老宅怎解？ 合作住宅讓你快樂住到生命盡頭

2020-02-03 04:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top