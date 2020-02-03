防疫照顧假是否該給薪？ 台南市府勞工局：視公司規定

因應武漢肺炎疫情，中央昨緊急決議，高中以下開學日延後兩個星期。勞動部表示，家中如有12歲兒童以下家長要請「防疫照顧假」，雇主不可不准假。薪水是否給付，則要視公司規定處理。

台南市政府勞工局局長王鑫基表示，「防疫照顧假」給薪雖未強制， 但勞工局仍鼓勵雇主可優於法令給予，讓家長可安心在家照顧學童。

「防疫照顧假」申請期間為2月11日至2月24日期間，申請條件需符合12歲以下學童且家長有親自照顧需求時，家長其中一人得請防疫照顧假，雇主必須准假。

王鑫基表示，防疫假為首次新增的假別，雇主不可以不准假或是給予任何不利處分，勞工配合防疫照顧假需求而未出勤，雇主不准視為曠工或用特別休假處理或扣發全勤獎金或其他不利處分，雇主如扣發全勤獎金，將依違反勞基法22條工資未全額給付處罰；如強制勞工一定要請特別休假或事假，將依違反勞基法第38條或第43條規定處罰，處罰金額都是2萬元至100萬元。

台南市議員李宗翰、陳秋宏今也市府民治市政中心舉行記者會，針對中央昨決議高中以下開學日延後，家長擔心兒童照顧等情事，要求市政府應要研擬安親班、補習班與校園開學後的防疫措施，以及家長請家庭照護假跟暑假規劃受損的消費者保護完整配套措施。

李宗翰、陳秋宏說，雖然教育局已表示會加強安親班、補習班的防疫措施，但是遲早還是會開學的，學校將來要如何防疫的規劃還是要儘早公佈，才能真正讓家長安心。