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武漢肺炎防疫！華航2月22日前赴陸航班取消 改退票全攻略

2020-02-03 13:52聯合報 記者魏妤庭／即時報導

華航官網成立新型冠狀病毒資訊服務專區，並公布2月22日前取消航班資訊。圖／華航提...
華航官網成立新型冠狀病毒資訊服務專區，並公布2月22日前取消航班資訊。圖／華航提供
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武漢肺炎疫情持續發燒，目前有多家國內航空公司取消航班，其中，華航今（3）日上午於官網成立新型冠狀病毒資訊服務專區，並公布2月22日前取消航班資訊。若旅客有改退票需求，華航也針對旅客推出QA解惑，像是可用email客服或是至退票專區申請，也可利用APP或官網查詢即時資訊。

因應武漢肺炎疫情，華航已公布2波航班異動，1月31日到2月10日間，共取消10航班，包含台北桃園飛北京、台北桃園飛徐州、台北桃園飛南京、台北桃園飛上海浦東、高雄小港飛北京等。同時，華航成立新型冠狀病毒資訊服務專區，一口氣公布至2月22日前的航班異動，提供旅客查詢。

此外，若是旅客有改退票需求，華航表示，1月27日前開票華航、華信航班，行程涉及中國大陸及香港，並在3月底前出發者，可依原機票訂位艙等、航空公司及機場，在有效期限內改搭日期可豁免收取價差、稅差及改票手續費一次。退票則可豁免退票手續費，相關優選座位及預購超額行李也可全額退費。

若是對改退票相關資訊仍有疑問，華航則是整理出12項QA，包含班機延遲或取消可至官網查詢班機異動資訊；取消航班除了打電話外，也可以透過email客服方式聯繫；航班因取消或延遲想退票，想詢問辦理方式及有無免扣退票手續費，則可到退票專區查詢等。

一般旅客 FAQ

1.請問班機是否取消或延遲?

請持續關注本公司官網班機異動

2.我要取消航班, 但電話無法撥進去, 還可透過那些方式與華航客服聯繫?

因本公司客服電話進線量大, 請您耐心等候, 亦可利用 email客服的方式, 華航客服將回覆您。

3.我的航班受到取消或延遲, 我要退票, 要如何辦理?有免扣退票手續費嗎?

請關注本公司官網旅客須知與航班訊息

退票專區

4.我可以打電話退票嗎?可辦理的期限為何?

退票可透過華航官網或親臨華航櫃檯於 2020/03/31前辦理，如果您是透過旅行社買票，請洽原購票旅行社辦理

5.我要如何索取班機取消證明/班機延誤證明?

請至以下專區申請

6.因為華航班機取消, 我後續的他航機票的航班接不上, 請問要如何處理?他航機票改票手續費, 要如何申請賠償?

疫情為航空公司無法控制之事由, 因疫情導致班機取消, 以至於轉接他航班機接不上, 及他航機票改票手續費等, 本公司無法提供賠償。

7.我是持他航本票(內含CI/AE行程)，該如何處理 ?

因疫情屬航空公司無法控制之事由, 請洽各原開票航空公司處理。

8.因為更改行程產生的住宿及交通費用(包含先購買他航機票成行), 是否應該由華航賠償 ?

因疫情屬航空公司無法控制之事由, 不在航空公司責任範圍。

9.華航班機取消, 有任何補償嗎?

因疫情因素屬航空公司無法控制之事由, 不在航空公司責任範圍。

請關注本公司官網旅客須知與航班訊息

10.我有訂特殊服務 (例如: 預購行李, 青少年通關服務…..)，請問要如何處理 ??

如因班機取消, 預購行李等特殊服務產生之退票(EMDA)手續費亦免扣。

11.那些情況下, 可以免除未登機費?

訂妥華航/華信航班涉及大陸及香港, 且因疑似感染肺炎或呼吸系統相關症狀於機場被拒登機者。

12.我是持會員酬賓機票,現在班機取消,要怎麼辦?

請聯繫客服中心或各地分公司, 我們將協助您辦理退票且不收手續費。

華航疫情武漢肺炎

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