防武漢肺炎 長榮大學是否延後開學未定

武漢肺炎疫情延燒，長榮大學下午表示，從過年除夕就成立疫情小組積極規劃準備，1月30日開始上班隨即召開會議，啟動跨部門的合作。不過是否延後開學目前與教育部還在商討，還沒有結論。

長榮大學強調，目前校園除配合防疫，更建置防疫專區平台，讓全校教職員工生填報旅遊史，落實防疫工作。

校方說，上班日起已照規定要求全校做好防護，而國際學生目有運技系邀請到台受訓的韓國選手，在學校宿舍每天量體溫，以確保健康。

長榮大學上周舉辦初任教師研習，所有報到老師及員工先量體溫並酒精消毒再簽到，而住宿者則規定需早晚量一次量體溫並回報；在教室上課時，也將窗戶打開，若在電腦教室裡，也要求全面戴口罩，並於課前噴酒精消毒，「嚴實的防疫讓主辦單位讚賞有加」。

校長李泳龍表示，面對武漢肺炎疫情，為維護校園師生健康，已召開防疫緊急會議，只要在寒假期間曾到中港澳或湖北旅遊的教職員工生，都必須造冊列管，並在家居家檢疫14日。

李泳龍說，校方也已完整通報流程與聯繫管道，未來若因疫情無法如期到校的學生，也設有彈性修業措施，校內也將開設健康管理專區，以建立更安全舒適的學習環境。

李泳龍強調，雖然疫情每天仍有不同變化，但請師生不必恐慌，可以勤洗手、注意呼吸道衛生與咳嗽禮節、留意飲食安全，強化個人衛生習慣，以降低自身感染疫病的風險。