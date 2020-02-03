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口罩+開學之亂 中市黨團：安親班成傳染危險場域

2020-02-03 13:35聯合報 記者陳秋雲／即時報導

口罩之亂加上開學之亂，私立幼兒園丶安親班與補習班照常開張，民怨沸騰。黨團指出，教育部日前宣布高中以下延後開學，雖然避免校園風險，卻也讓安親班成為肺炎傳染的高風險場域。

黨團執行長陳政顯表示，昨日教育部宣布高中以下各級學校延後開學，家長群組頓時哀聲四起，許多家長說，目前教育部及勞動部只是在「研擬」小學以下學生家長可請防疫照顧假，但問題是該假別是否會扣薪水？是否會扣全勤？是否會影響考績？到頭來根本還是不敢請假，最終只能把小孩送到安親班。

私立幼兒園要求家長自備兒童口罩，否則幼兒不能上學，家長買不到足額兒童口罩，安親班丶補習班成為最大的群聚感染未爆彈。

黨團議員呼籲中央政府，口罩既然已經是中央管制物資，請中央調整政策，直接將兒童口罩送到各個安親班、私立幼兒園，不要再讓家長疲於奔命。實際的數量與運送管道都可請地方政府教育局協助，防疫不應分中央與地方、也不應分藍綠，請中央政府三思。

武漢肺炎疫情擴大，口罩之亂也持續蔓延，中央政府統一徵調口罩，但很多民眾到處奔波連跑好幾家便利商店及藥妝店還是買不到口罩。市議員李榮鴻質疑中央防疫物資調度失靈，導致基層民眾陷入搶買不到口罩的恐慌與混亂之中。

李榮鴻說，中央已經統一徵調口罩，台中市長盧秀燕想動用災害預備金採購也買不到，市府一度想跟國外廠商採購進口，也必須經過中央同意。

中央宣稱全國每天口罩總產量約400萬片，由經濟部及衛服部等相關單位統籌配發，後來又傳出中央宣稱每天可以釋出600萬片口罩給四大超商，但實際的狀況是地方衛生局並沒有收到足額防疫口罩，民眾連跑好幾家超商、藥妝店也找不到口罩，有錢買不到口罩！讓人不得不質疑口罩到底去哪裡了?

李榮鴻呼籲中央政府，既然已經統一徵調並管制口罩，就應該拿出有效治理能力、公平分配，確保每個民眾、學生及幼兒都能取得口罩，否則就算學校延後開學，防疫工作依舊無法落實，孩子更可能因為沒有口罩，被幼兒園、安親班、補習班拒於門外。

李榮鴻說,因為太多鄉親買不到口罩向他陳情，他也試圖透過各種管道想要採購口罩應急，但是都買不到，業者也不敢賣給他，實際情況就是，有錢也買不到口罩。

黨團書記長張瀞分說，民進黨議員能夠一次拿出6000個口罩分送民眾是好事，可以抒解許多民眾買不到口罩的壓力。她很想請教議員去哪裡購得。

何文海幕僚指出，服務處多年來都會準備口罩送給南屯各里環保志工，這些都是存糧先免費送。

高中以下學校延後開學，家長手足無措。圖/聯合報系照片
高中以下學校延後開學，家長手足無措。圖/聯合報系照片
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