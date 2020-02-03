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首批滯武漢台胞搭東航晚間9點抵台 第二批包機周內啟動

武漢台商抵台先檢疫 有症狀送醫無症狀隔離

2020-02-03 13:20中央社 台北3日電

部分武漢台商預計今晚搭機返台。指揮中心表示，最後若由陸方派機，台商下機時會由醫護人員進行檢疫，有症狀者直接送醫隔離治療，無症狀才會至隔離場所，呼籲民眾無須恐慌。

中國武漢肺炎疫情嚴峻，為防疫情襲台，返台台商都需隔離檢疫14天，隔離地點、隔離措施引發外界關注，中央流行疫情指揮中心昨天透露將以軍營、部會閒置的會議及住宿場所為優先考量，可能有3到4個據點。

台北市長柯文哲昨天爆料，台北市隔離地點是台灣銀行位於陽明山的宿舍，引發文化大學師生恐慌。指揮中心指揮官陳時中昨天強調，會派醫護人員隨班機一起飛到武漢，防疫單位會做好全程隔離，所有可能接觸者都會穿上全套防疫裝備，且確診個案不登機，民眾無須恐慌。

原訂由台灣派機接台商的計畫，如今可能變成陸方派機，是否可能影響防疫。指揮中心監測應變官莊人祥今天接受記者採訪時表示，目前還不清楚是台灣派機還是陸方派機，但相關醫護人員早已準備就緒，隨時待命。

莊人祥指出，最後即便是由陸方派機，台商抵達機場時會由檢疫人員先逐一檢查身體狀況，出現症狀者將立即送醫治療診斷，無症狀者才會由專車直接送到檢疫場所，返台台商沒有任何和外界接觸的機會。

他強調，會送到指定隔離場所的台商一定是無症狀者，除了採一人一間房間進行隔離，也不會到外面和附近居民有任何接觸，附近居民不用因此恐慌。

台商醫護人員疫情

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