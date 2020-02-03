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首批滯武漢台胞搭東航晚間9點抵台 第二批包機周內啟動

航空業寒冬！ 兩岸航線月底前至少大砍750班

2020-02-03 13:09聯合報 記者吳姿賢／即時報導

武漢肺炎疫情尚無緩和趨勢，兩大國籍航空今天分別更新兩岸航線異動班表，長榮航空一口氣公布2月3日至2月29日取消旗下約530個航班，華航也公布2月3日至2月22日取消旗下約220個航班，總計至少大砍750個航班。

華航及旗下華信航空取消航點，除了日前公布的武漢以外，此次還包括杭州、香港、上海浦東、武漢、西安、成都、寧波、徐州、北京、南京、三亞、溫州、廈門等多個重要航點。

長榮及旗下立榮航空也取消飛上海、杭州航班，還有天津、桂林、西安、重慶、廣州、北京、哈爾濱、濟南、黃山、昆明等航班。

至於改票退票辦法，搭乘華航或華信旅客，2020年1月27日前已開立華航、華信機票，且已訂妥華航、華信航班，行程涉及中國大陸及香港，並於2020年3月31前出發者。申請期限為即日起至2020年3月31日止。

華航或華信旅客若要更改訂位，可依原機票訂位艙等、航空公司及機場，於機票有效期限內更改搭乘日期，可豁免收取價差、稅差、及改票手續費一次。退票部分，機票退費可豁免退票手續費，相關優選座位及預購超額行李亦可全額退費。

搭乘長榮及立榮欲改票或退票，包括2020年2月01日前開立2020年2月2日前機位者，申請期限為即日起至2020年2月15日，可改訂出發日2020年5月31日前長榮、立榮航空越南航班，且與原開立機票相同行程及訂位艙等，得免收價差或稅差及改票手續費一次。

長榮或立榮退票部分，若以非自願退票辦理，免扣手續費。透過長榮航空網站購買的機票，可直接透過網站提出退票申請或洽長榮航空訂位票務中心。透過旅行社開票的機票請洽旅行社辦理退票。

國籍航空月底前至少大砍750航班。本報資料照片
國籍航空月底前至少大砍750航班。本報資料照片
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機票長榮武漢肺炎

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