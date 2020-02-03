防疫照顧假怎麼請？台中市勞工局電話被打爆

教育部昨天宣布高中以下學校延後至25日開學，以因應防疫需求，12歲以下兒童家長可請防疫照顧假。台中市勞工局今接獲數十通詢問電話，讓值勤人員應接不暇。台中市勞工局強調，防疫照顧假針對12歲以下兒童家長，國高中生家長得請家庭照顧假或事假，勞工局將設立詢問專線。

勞動部強調，高中以下學校開學延後，家長可能需要照顧在家兒童，可申請防疫照顧假，雇主不能拒絕，也不能視為曠工或影響全勤，至於薪資部分則由勞資雙方協議。

台中市勞工局勞動基準科長曾傳銘說，今上午接獲大批勞工詢問，都在問防疫照顧假該如何請？算不算工資？12歲以上子女能請嗎？他強調超過12歲子女的家長不能請防疫照顧假，但可依照性平法請家庭照顧假，每年以7天為限，併入事假計算，或依照勞基法請事假，每年以14天為限。

曾銘傳說，防疫照顧假不列為事假、曠工、也不影響全勤，薪資部分由勞資協議，但只限12歲以下子女家長，在延後開學的期間使用；但家庭照顧假、事假不給薪水，每年有請假上限，提醒家長注意。