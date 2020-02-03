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防疫照顧假怎麼請？台中市勞工局電話被打爆

2020-02-03 13:01聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

教育部昨天宣布高中以下學校延後至25日開學，以因應防疫需求，12歲以下兒童家長可請防疫照顧假台中市勞工局今接獲數十通詢問電話，讓值勤人員應接不暇。台中市勞工局強調，防疫照顧假針對12歲以下兒童家長，國高中生家長得請家庭照顧假或事假，勞工局將設立詢問專線。

勞動部強調，高中以下學校開學延後，家長可能需要照顧在家兒童，可申請防疫照顧假，雇主不能拒絕，也不能視為曠工或影響全勤，至於薪資部分則由勞資雙方協議。

台中市勞工局勞動基準科長曾傳銘說，今上午接獲大批勞工詢問，都在問防疫照顧假該如何請？算不算工資？12歲以上子女能請嗎？他強調超過12歲子女的家長不能請防疫照顧假，但可依照性平法請家庭照顧假，每年以7天為限，併入事假計算，或依照勞基法請事假，每年以14天為限。

曾銘傳說，防疫照顧假不列為事假、曠工、也不影響全勤，薪資部分由勞資協議，但只限12歲以下子女家長，在延後開學的期間使用；但家庭照顧假、事假不給薪水，每年有請假上限，提醒家長注意。

台中市勞工局表示，勞動部目前公布可請防疫照顧假，但勞工請假規則內，並沒有這項假別；另外勞工若需「居家隔離」或遭「強制隔離」時應如何請假？相關薪資如何計算？後續的治療期間需不需要醫療院所或地方衛生主管機關證明？未來都可能衍生勞資爭議，希望勞動部完備相關假別的法制程序。

台中市政府出入口有志工進駐，主動為洽公民眾測量體溫，並提供酒精乾洗手；市府強調非...
台中市政府出入口有志工進駐，主動為洽公民眾測量體溫，並提供酒精乾洗手；市府強調非強制性。記者洪敬浤／攝影
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防疫照顧假勞工局台中市

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