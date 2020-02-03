藥師不在場還賣藥 衛生局：藥妝業者加強自主管理

台北市議會公民參與政策委員會去年11月公布調查抽驗30家藥妝門市，發現有17家藥師不在場，確能購買指示用藥的情況，涉及違反藥師法，議員楊靜宇也因此質疑北市衛生局對現行對藥妝店與藥局的稽查流於形式；對此，衛生局今天指出，已找藥妝業者交流妥善管理方式，未來將加強有無非藥事人員販售藥品等重點進行稽查。

根據藥師法規定，西藥販賣業者的藥品及其買賣，都應由專任藥師駐店管理，且無論是處方藥或是指示藥，都必須要有藥師正在藥局執業時方才取得；但台北市議會公民參與政策委員會卻發現藥師不在場率高達66.7％。

對此，北市衛生局表示，為避免藥妝店非藥事人員執行藥師業務的情形，去年底已與北市三友藥妝、日藥本舖、札幌藥妝、屈臣氏、松本清、康是美等6家藥妝店業者召開共識聯繫會議，會議中由各家業者商討如何確實依門市特性加強管理及防範措施。

會議最後達成「依法懸掛藥事人員非執業中指示牌」、「於櫃檯提供諮詢或揭露藥師值班時間」、「調整店內告示牌揭示宣導訊息」及「研議建置系統防呆機制」等4大共識，衛生局也要求業者應做好自主管理，並完善員工教育訓練，同時張貼宣導告示或遮罩藥品方式，嚴格執行藥師不在不供應販售指示藥等藥品。