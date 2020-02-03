兒童配送口罩到了 雲林縣私立幼兒園上午開放領取

中央流行疫情指揮中心昨天宣布高中以下學校延後2周開學，並由教育部配送50萬片兒童口罩給已經開學的私立幼兒園，雲林縣的配額已送達學生校外生活輔導會，早上各家私立幼兒園接獲通知都趕赴領取。

雲林縣81所私立幼兒園獲得213包50片口罩配額，學生校外生活輔導會今天一早就陸續有來自各鄉鎮的私立幼兒園領取口罩，還沒到中午就幾乎領取一空。