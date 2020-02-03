才剛啟航就重傷！ 星宇宣布2月8日至3月28日澳門航班全砍

星宇航空1月23日才風光宣布啟航，但遇上武漢肺炎疫情持續延燒，今宣布2月8日起桃園—澳門航班全數取消，預計3月29日起逐步恢復航班。

受新型冠狀病毒疫情影響，星宇航空今天宣布，自2月8日起至3月28日止，澳門航線所有航班取消，預訂自3月29日起逐步恢復澳門航線服務。星宇航空表示，將密切注意疫情後續狀況，機動調整航班，旅客可利用星宇航空官網（www.starlux-airlines.com）或STARLUX App查詢最新航班資訊。

星宇航空表示，由於新型冠狀病毒疫情未見趨緩，已嚴重影響旅客赴澳門意願，將自2月8日起取消桃園—澳門航班服務。預計於3月29日起，恢復桃園—澳門JX201、澳門—桃園JX202，每日一班早班機往返服務。6月1日起，全面恢復桃園—澳門每日3班往返服務。

星宇航空指出，將協助受到航班取消影響旅客，後續改票或退票事宜。旅客若持有2月3日（含）前開立的1月24日至5月31日桃園—澳門往返機票，可自即日起至5月31日止，在原搭乘日前聯繫星宇航空客服中心，申請改票或退票，免收改票／退票手續費乙次。