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首批滯武漢台胞搭東航晚間9點抵台 第二批包機周內啟動

才剛啟航就重傷！ 星宇宣布2月8日至3月28日澳門航班全砍

2020-02-03 12:55聯合報 記者吳姿賢／即時報導

星宇航空1月23日才風光宣布啟航，但遇上武漢肺炎疫情持續延燒，今宣布2月8日起桃園—澳門航班全數取消，預計3月29日起逐步恢復航班。

受新型冠狀病毒疫情影響，星宇航空今天宣布，自2月8日起至3月28日止，澳門航線所有航班取消，預訂自3月29日起逐步恢復澳門航線服務。星宇航空表示，將密切注意疫情後續狀況，機動調整航班，旅客可利用星宇航空官網（www.starlux-airlines.com）或STARLUX App查詢最新航班資訊。

星宇航空表示，由於新型冠狀病毒疫情未見趨緩，已嚴重影響旅客赴澳門意願，將自2月8日起取消桃園—澳門航班服務。預計於3月29日起，恢復桃園—澳門JX201、澳門—桃園JX202，每日一班早班機往返服務。6月1日起，全面恢復桃園—澳門每日3班往返服務。

星宇航空指出，將協助受到航班取消影響旅客，後續改票或退票事宜。旅客若持有2月3日（含）前開立的1月24日至5月31日桃園—澳門往返機票，可自即日起至5月31日止，在原搭乘日前聯繫星宇航空客服中心，申請改票或退票，免收改票／退票手續費乙次。

透過旅行社購票的旅客，請聯繫原開票旅行社辦理。星宇航空客服中心聯絡電話:+886-2-27911199。退票需求可上網填寫「退票申請」表單。

星宇航空。 圖／星宇航空提供
星宇航空。 圖／星宇航空提供
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澳門星宇航空武漢肺炎

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