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武漢肺炎疫情發燒 金門鄉親許峻岷捐贈50箱酒精

2020-02-03 12:31聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

武漢肺炎疫情發燒，連帶的口罩、酒精等防疫物資都引起搶購，正中行總經理許峻岷今天捐贈酒精50箱，以 具體行動支持金門縣政府的防疫工作，縣府今天特別舉辦捐贈儀式，由金門縣長楊鎮浯代表接受，楊鎮浯相當肯定他的善行義舉，並回贈感謝狀 ，楊鎮浯呼籲，防疫作戰是全民一起的事，期盼大家一起盡最大的努力，打贏這場防疫戰爭。

縣府今天中午在新聞發佈室舉行隆重的捐贈儀式，由金門縣長楊鎮浯親自表彰許峻岷，包括金門縣衛生局副局長李金治、行政處長陳祥麟等人都在場觀禮。

17年前sars爆發時，許峻岷就曾購買防護衣、口罩與耳溫槍捐給，醫院與母校，此次眼見武漢肺炎的疫情持續升溫，許峻岷再度

秉持「感恩，回饋」之心捐贈酒精50箱，許峻岷說，他剛好去年取得台酒公司的金門代理，此次得知金門酒精也短缺，就跟台酒訂了50箱酒精捐給縣府，他說，防疫期間有任何需要，他都會盡力來協助。此次也是盡棉薄之力，為公共安全，盡一點小小的力量。

楊鎮浯表示，這次防疫狀況非常嚴峻，所以他一直呼籲，除了專業防疫外，更期盼全民一起參與，形成一道複式的社會防疫網，才能一起度過難關，他也提及，要讓社會安定，就是防疫物資要充分供應，楊鎮浯特別肯定許對防疫物資的協助，鼓勵社會上有更多人像許一樣，讓防疫作戰不再是政府部門的事，成為是大家的事。

李金治也公開呼籲，環境消毒應採用漂白水，酒精只是不方便洗手的替代品，並不是防疫的主要物資，民眾最好還是要勤洗手（用肥皂），落實咳嗽禮節，生病的人戴口罩，就能成功杜絕疫病。

此外，金湖國小家長會委員林中捷也捐贈學校防疫口罩2000個，以具體行動關懷師生，協助學校推展防疫工作，讓師生們都很感激。

金門正中行總經理許峻岷（左二）今天捐贈酒精50箱支持金門縣政府的防疫工作，由金門...
金門正中行總經理許峻岷（左二）今天捐贈酒精50箱支持金門縣政府的防疫工作，由金門縣長楊鎮浯（右二）代表接受，在場陪同的有金門縣衛生局副局長李金治（左一）、行政處長陳祥麟（右一）。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣長楊鎮浯（右）特別肯定許峻岷（左）對防疫物資的協助，鼓勵社會上有更多人像許...
金門縣長楊鎮浯（右）特別肯定許峻岷（左）對防疫物資的協助，鼓勵社會上有更多人像許一樣，讓防疫作戰不再是政府部門的事，成為是大家的事。記者蔡家蓁／攝影
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金門楊鎮浯口罩

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