開賣酒精大排長龍 花蓮酒廠：周一至周五皆可購買

武漢肺炎疫情延燒，除了口罩一片難求，就連酒精也大缺貨。台灣菸酒股份有限公司花蓮酒廠今天上午8時開賣95%的高濃度酒精，每人限購4.5公升，需帶身分證及自備容器，吸引大批民眾排隊等候購買。花蓮酒廠表示，廠內有1年以上的庫存量，周一至周五的營業時間都有賣酒精，大家來買都一定買得到。

花蓮酒廠今天上午8時開賣酒精，7時30分已有排隊人潮出現，搶頭香的吳先生說，6時30分就抵達等候，特別用酒瓶來裝，順利買到酒精，認為比口罩還好買。到了上午10時，現場出現約200公尺長排隊人潮，幾乎每個民眾都拿塑膠容器排隊，有的人不耐久站及陽光照射，險些中暑，只好趕快坐下來休息；還有人不慎跌倒撞到頭受傷。

花蓮廠長莊肇華表示，酒精管制嚴格，原先要登記取得許可等才能購買，這次為了阻止武漢肺炎疫情，酒廠準備了散裝的酒精，讓民眾取得使用消毒。1公升為72元，目前有1年以上的庫存量，也緊急調撥一些酒精進來，強調周一至周五的營業時間，民眾都可以到酒廠購買酒精，不用怕買不到。

莊肇華提醒，酒精濃度70％至75％消毒功能最佳，可以4比1的比例將95%酒精稀釋為消毒用酒精，也就是4份酒精搭配1份開水、過濾水或礦泉水後才能使用。並做好安全隔離不要讓孩童接近，尤其酒精是高燃性液體，務必遠離火源。