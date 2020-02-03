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周休二日綠色消費 環保綠點10倍送

2020-02-03 11:31聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

環保署為了鼓勵民眾綠色消費，只要周休二日前往全國電子、大潤發、愛買、萊爾富、東森購物網等環保集點合作通路，購買環保標章、碳足跡標籤及MIT微笑標章等近1500項標章產品，即可獲得10倍點數回饋。

環保署表示，環保集點為民眾提供「食、衣、住、行」全方位的集兌點日常生活用品，包括有家電、清潔劑、衛生紙、保溫杯、文具及食品等具有環保標章、碳足跡標籤及MIT微笑標章產品。

舉例來說，在周休二日買了1台3000元的環保標章開飲機、2瓶總共200元的環保標章清潔劑，以及300元的碳足跡標籤食品，就可獲得3萬5000點環保綠點，相當於直接打到九折，之後點數可以再折抵購買標章產品的綠色消費金額，環保集點讓民眾簡單的獲得點數，並享有回饋。

環保署說，目前近40萬環保集點會員帳戶的總集點量已逾70億點，呼籲民眾除了響應綠色消費以外，多選擇搭乘大眾運輸也可以獲得點數回饋並維護空氣品質，另外，號召親朋好友加入環保集點會員也有點數獎勵。

點數除了用在綠色消費外，還可以兌換環保標章旅館、環境教育設施場所、國家森林遊樂區、生態農場、惜食餐廳的電子折價券。愛地球就從環保集點開始。

環保集點APP加入會員，並歸戶電子票證或會員卡，不僅可以響應綠色生活，還可以享受更多實質回饋。環保集點相關活動內容，請上環保集點網站（ https://www.greenpoint.org.tw/ ）查閱詳情，或撥打環保集點客服專線(02)26519502洽詢。

集點綠色消費環保署

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