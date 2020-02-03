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元宵節吃湯圓要健康 營養師研發高纖低卡三彩圓

2020-02-03 11:14聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

「北方滾元宵，南方包湯圓」，周六（8日）就是元宵節了，為讓民眾能享用節氣美食，又不增加身體負擔，台北市立聯合醫院和平院區營養師呂亦淳研發「高纖低卡三彩圓」，主打低油、低熱量、高膳食纖維及多元營養。

農曆正月十五日元宵節，不論吃元宵還是湯圓，仍要注意熱量所造成的身體負擔；北市衛生局指出，一般市售4顆包餡甜湯圓或40顆紅白小湯圓，約等於1碗白飯的熱量280大卡，若再加上紅豆湯、花生湯的熱量約300到500大卡，整碗熱量非常可觀，如同吃了2到3碗白飯，因此除適量攝取，應搭配適量運動，才能維持健康。

呂亦淳表示，「高纖低卡三彩圓」捨去傳統的大骨湯，改為清爽又香甜的蔬菜湯為基底，而內餡由原本的豬絞肉改為低脂的里肌肉，使用蝦米、蔥、胡椒粉等天然辛香料調味，香而不油膩；甜湯圓版則建議直接以滾水煮熟食用，不要再額外添加糖、配料，或使用天然的桂圓、枸杞、花茶等製作湯底，而包餡甜湯圓則最好控制在吃2顆來減少攝取的熱量。

呂亦淳說，傳統元宵或湯圓多為白色為主，不論鹹、甜湯圓外皮都可選用膳食纖維高的食材揉進外皮內，高纖低卡三彩圓就利用胡蘿蔔、南瓜、菠菜混入糯米粉中，製作成含β-胡蘿蔔素、玉米黃素、葉酸及維生素B群的湯圓皮，不但色澤漂亮，也增加了營養素的攝取；至於湯底則採高麗菜、洋蔥、胡蘿蔔等高纖蔬菜熬煮，最後放入香菇、蔥來增添香氣，就能吃得清爽又健康。

台北市立聯合醫院和平院區營養師呂亦淳研發「高纖低卡三彩圓」，主打低油、低熱量、高...
台北市立聯合醫院和平院區營養師呂亦淳研發「高纖低卡三彩圓」，主打低油、低熱量、高膳食纖維及多元營養。記者翁浩然／攝影
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台北市立聯合醫院和平院區營養師呂亦淳研發「高纖低卡三彩圓」，主打低油、低熱量、高...
台北市立聯合醫院和平院區營養師呂亦淳研發「高纖低卡三彩圓」，主打低油、低熱量、高膳食纖維及多元營養。記者翁浩然／攝影
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元宵節北市衛生局

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