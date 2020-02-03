限購2瓶！台酒營業處大排長龍 民眾搶買95度酒精

武漢肺炎疫情延燒，不少人買口罩外，也開始搶購防疫酒精。台灣菸酒公司台中營業所今上午大排長龍，不少人戴著口罩排隊購買95度的優質酒精，人潮從門市一路排到復興路上，綿延超過10公尺，每人限購2瓶，開店沒多久就賣完。台酒公司強調，優質酒精庫存充足，各營業所會陸續補貨，請民眾放心。

不少化工材料行的酒精也賣光了，台中市中區一家化工行表示，上周五酒精就賣完了，目前叫貨都還沒送來，上門買酒精的消費者只能先留下電話，等酒精送到後再電話通知購買，目前不知道何時會配送到店家。

疫情延燒掀起口罩之亂，政府徵用台灣製造的醫療級口罩後，透過超商、藥妝店等通路配送，但進貨時間不一定、配送量少，讓不少人買不到口罩，排隊排出一肚子氣。

台酒公司台中營業處門市今天上午7點多，就有民眾開始排隊，打算搶購消毒用酒精，人潮從門口一路排到復興路，路人看到排隊人潮，詢問知道要買酒精後，也加入排隊行列。有名家庭主婦說，台酒的酒精是95%的，回家稀釋成75%，可以當乾洗手使用。

門市人員表示，優質酒精平時銷售穩定，最近因為疫情影響，詢問度提高，上周銷售量有微幅增加，但今天突然爆出排隊人潮搶購，每人限購2瓶，明天也會再進貨，大家不必太擔心。