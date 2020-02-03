本周低溫探13度！ 北台灣恐冷雨中賞燈

中央氣象局指出，本周還有兩波冷空氣，都達到接近大陸冷氣團的等級，明後天玉山、合歡山有機會降雪，本周末各地低溫下探13到15度，元宵節賞燈桃園以南要注意保暖，北部、宜花東則要在溼冷天氣中賞花燈。

氣象局預報員陳伊秀表示，本周有兩波冷空氣，第一波明後天報到，第二波則是從周末開始影響，又以周末的冷空氣強度比較強，感受比較冷，但是明後天的水氣比較多。

陳伊秀表示，明天午後，東半部、大台北東側跟山區，宜蘭、花蓮、台東會轉為局部短暫雨的天氣，明天晚上開始到後天，宜蘭、東北部有局部較大雨勢，要特別留意。周四、周五這波冷空氣減弱，降雨範圍減少，僅剩東半部有、北部山區有零星雨。

陳伊秀表示，周六、周日又一波冷空氣報到，強度比第一波強，會比第一波更冷，但水氣比較少，屬於乾冷的天氣型態。中部以北低溫13到15度，南部、花蓮、台東15度到17度，高溫方面，北部未超過20度、中南部有機會23到25度，花東接近20、21度，要留意日夜溫差。

2月8日周六就是元宵節，陳伊秀說，晚上如果要去燈會賞花燈，桃園以南天氣都適宜，北台灣跟東半部，受到冷空氣影響，迎風面基隆北海岸、大台北、宜花東雲量比較多，會一點飄雨，且晚上感受冷，要注意保暖，可能在雨中賞燈。