高齡孕婦子癲前症風險 國健署：比一般孕婦高出近兩倍

懷孕雖是喜悅之事，但婦產科醫師表示，以35歲以上高齡產婦，或本身已有高血壓、糖尿病病史的女性，較可能出現子癲前症。國健署也表示，高齡孕婦罹患子癲前症風險，比一般孕婦高出近兩倍。

國健署婦幼健康組組長林宜靜表示，內政部人口統計資料顯示，國人2018年女性生育平均年齡為32.03歲、生育第1胎平均年齡為30.90歲，其中35歲以上高齡者占30.12%（含二三胎者）；而35歲以上才生第一胎者，也占22%。高齡產婦在我國孕婦中，的確有一定比例。

而國內外統計數據顯示，高齡產婦的子癲前症風險平均比一般孕婦高出近兩倍。林宜靜說，世界衛生組織（WHO）2014年的跨國研究顯示，35歲以上高齡產婦，與20至35歲間的孕婦相比，罹患子癲前症的風險高出1.78倍。

林宜靜說，美國2014的醫學研究也顯示，若以45歲以上的高齡產婦，與20至35歲間的孕婦相比，罹患子癲前症的風險更高出2.17倍。國內部分，健保署的早期數據也曾顯示，高齡產婦的子癲前症風險，也比非高齡者高出約兩倍左右。

林宜靜說，只要是懷孕的孕婦，就應該定期、按時產前檢查，了解自己的身體狀況。國健署目前已補助準媽媽十次產前檢查（第一次為懷孕12周時，檢查包含孕產史、抽血、驗尿、身體檢查等更完整項目）、一次超音波檢查、第36周時一次乙型鏈球菌篩檢；而孕婦若以34歲以上接近高齡時，則在懷孕16周以後以羊膜穿刺方式，即多一次產前遺傳診斷，來進行染色體或基因突變分析，避免胎兒患有唐氏症等疾病。