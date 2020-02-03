妳知道子癲前症嗎？ 對孕婦和胎兒影響大

母親懷胎十月後，迎接新生命是值得喜悅之事，但在等待生產過程中可能出現許多併發症，如羊水栓塞、大出血、子癲前症等導致有死亡風險。婦產科醫師表示，其中子癲前症對孕婦和胎兒的影響最大；子癲前症初期幾乎沒有病癥，一旦併發恐導致胎兒生長遲滯、胎盤剝離或早產外，孕婦也可能出現高血壓、癲癇、中風、腦水腫或是出血休克等症狀。而高齡產婦、高血壓、糖尿病等皆為子癲前症的危險因子。

禾馨婦產科院長林思宏表示，子癲前症是造成孕婦、新生兒死亡，以及早產的主因；並常見於初懷孕女性、高齡產婦，或本身患有高血壓、糖尿病或腎臟病、曾發生過妊娠高血壓等孕婦。其原因是胎盤功能失調所致，多半發生在懷孕的20周以後，主要會出現高血壓與蛋白尿兩症狀。

林思宏說，在懷孕過程中，孕婦為供給寶寶養分者，胚胎著床後，初期寶寶可照正常速度生長至1500公克左右，但懷孕中後期孕婦若不足應付胎兒成長過程所需大量血液時，母體就會以升高血壓的方式來增加血液供輸給胎兒；而當血壓過高時（收縮壓≧140mmHg，或舒張壓≧90mmHg），即可確診為罹患子癲前症，血壓上升的同時，蛋白質在腎絲球的濾過增加，即會出現蛋白尿。子癲前症不僅大幅增加生產困難度外，胎兒也會因此連帶併發症風險。

林思宏說，子癲前症可分為早發性與晚發性，早發性為孕婦懷孕20周後，初期多無自覺，直到出現嚴重頭痛、視力模糊、噁心嘔吐、全身水腫不退、體重過度增加等狀況時，病症已經惡化，為避免危及孕婦、胎兒安全，得視情況進行引產或終止懷孕。晚發性則發生在懷孕34周後，但此時因已接近38周足月，胎兒已成熟、生產風險較低，則會讓孕婦直接生下。

除了就醫遵循醫囑，林思宏說，飲食上要減少鈉的攝取，同時也可做如瑜伽、慢跑、游泳等會流汗的運動。此外，也可透過抽血檢查孕婦胎盤生長因子、測量血壓等方式，第一孕期是子癲前症的最佳篩檢時間點。