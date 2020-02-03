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深度5公里…台北市士林區規模2.9地震 雙北震度2級

2020-02-03 08:55聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午8時19分，在台北市士林區（台北市政府北方 12.6 公里），發生芮氏規模2.9有感地震，地震深度5公里。

各地震度級：台北市、新北市最大震度2級。

中央氣象局發布小區域有感地震報告。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布小區域有感地震報告。圖／取自氣象局網站
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