明天微弱鋒面掠過 彭啟明：周五又有另一波鋒面影響

今天的天氣和昨天類似，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，各地為晴到多雲，只有東半部轉東北偏東風，花蓮台東雲量較多，有些水氣接近迎風面，東北部、東部有局部短暫陣雨機會，其他大部分地區仍是多雲到晴的天氣型態。

今天清晨各地的低溫大多都已經回溫，沒有像上周四至周六連三天的清晨低溫，不過中南部仍有出現標準站12-13度，自動站10度上下的溫度，主要是當地特性及輻射冷卻效應。

他說，下一波變化會在周二影響，預計有道微弱鋒面系統掠過，北部、東半部轉為有短暫陣雨天氣，中南部仍維持多雲到晴，鋒面過後東北風也將略為增強並且持續到周三，不過冷空氣強度並不顯著，溫度不至於有明顯下降，但卻會讓整體溫度回升的趨勢暫緩，北部、東北部溫度稍偏涼，其他地方日夜溫差大，值得注意的是高山區域的溫度偏低，這波鋒面水氣有機會在3000公尺以上高山地區出現降雪，稍微有些機會。

周四東北風減弱，溫度將回升，但是很快的周五又將有另一波鋒面影響，周六到周日東北風再增強，雖然目前來看後續的東北風強度都不強，不至於再出現前幾天十度以下的寒流，但是天氣變化頻繁，尤其是北部、東北部，溫度也持續有波動，中南部變化不大，但提醒北台灣民眾務必要多注意最新的天氣變化消息。

而由於今天轉偏東北偏東風，中南部位於背風面，大氣擴散條件較差，有機會到達敏感族群不健康等級，敏感族群需要多留意。