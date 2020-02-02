繼武漢肺炎⋯湖南又爆H5N1禽流感 我防檢局密切監控

中國湖北省是武漢肺炎疫情重災區，昨深夜又傳出與湖北相鄰的湖南省爆發H5N1亞型高致病性禽流感疫情，撲殺1.7萬隻家禽。多數禽流感只會在禽鳥間傳播疫情，但H5N1可能「禽傳人」，防檢局今天指出，我國禽場並未出現H5N1，未來也將持續密切監控。

根據疾管署網站說明，H5N1禽流感病毒過往只會影響禽鳥，對雞隻具有高致病力，常造成大量雞隻死亡，但因病毒會不定時基因突變，衍生新品種，導致原來僅感染禽類的流感病毒，變得可以影響人類，由於這些突變的流感病毒對人類是全新病毒，多數人對這種病毒沒有抗體，因此容易導致嚴重病症。

防檢局表示，目前我國禽流感主要為H5N2，不會透過禽鳥傳染給人類，而H5N1麻煩在於可能「禽傳人」，一直有持續監控國內禽流感狀況，各縣市會定量、定期抽檢大型養雞養鴨等禽場，沒有禽場的縣市也會到市場抽檢，同時委託野鳥學會採樣活鳥，從養殖到野外狀況都會掌控，現在國內並無H5N1發生。