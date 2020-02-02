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武漢疫情當地慌 返台者直擊示警

2020-02-02 21:35台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

甫從中國返台的石先生受訪時表示，中國各地交通運輸已陷入大停擺，武漢疫情患者則會被...
甫從中國返台的石先生受訪時表示，中國各地交通運輸已陷入大停擺，武漢疫情患者則會被送至特殊場所隔離。（photo by Wikipedia）
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「要把患者區隔開來，不能讓他們去一般醫院。」武漢疫情延燒，剛與大陸妻子從湖南長沙過節回來的石先生接受專訪時表示，中國每個省都已進入緊急狀況，一切經濟活動都已停擺，要特別注意的是武漢肺炎發病前沒有症狀也會感染，當地已設置特別醫院隔離患者，他建議台灣政府也要效法，以免「交叉感染」。

一級戰備大停擺

提起在大陸已經自我隔離2週以上，無法出門訪友，回台灣又被疾管署規定必須自我隔離不得工作2週，石先生無奈嘆道：「買菜、吃飯的問題不知道怎麼解決！」他說，2日回來搭南方航空公司，機上一半台灣人、一半中國人，下機後全部被疾管署要求寫個人資料等防疫追蹤資訊。

「他們說是來玩，但其實是逃離。」剛從武漢疫情不遠處的湖南返台的石先生2日表示，機上來台灣旅遊的中國人短時間都不會再回去，因為目前中國各省都已發佈緊急狀態，害怕二次感染，武漢城內的親戚也正在想辦法逃離。他建議，台灣政府應該要另設武漢肺炎確診的專屬醫院，避免交叉感染及醫療院所院內感染。

因為太太是中國人而回湖南過年節的石先生說，目前中國所有的公共運輸，如高鐵、火車、公車等都已停擺，他大呼：「我們是請太太的弟弟載我們趕快到機場，才得以趕上飛機逃回來。」他也提醒，武漢肺炎發病前沒有症狀也會傳染，建議政府要確切的隔離患者。

石先生表示，目前中國除了武漢封城以外，民眾出入全中國城市的哨口及關口也都要量體溫，他也嘆道自己在中國過節等於是自主隔離14天以上，他說：「除了除夕夜可以跟家人團聚，其他時間都自己在家裡，回台灣後也再次被要求進行自主隔離14天。」

恐尚有隱匿疫情

他感慨最初是中國隱匿不報的情況下才導致疫情大爆發，石先生表示，「地方政府隱匿疫情導致醫護人員死亡還沒反應，現在只能做救濟的動作。」他表示，中國政府現在已意識到疫情嚴重性，都指派特定醫院讓患者就醫，以避免引起大規模院內感染及交叉感染。

回台灣下飛機後石先生立即被要求填寫防疫通知單，包括填寫住址及身份等詳細資料，也表示自己會遵守隔離通知，但他認為，目前針對疫情還沒有特效藥，僅僅隔離是不夠的，政府必須專設醫院收容疫情患者。

他最後提醒，政府面對疫情應該要謙卑，中國政府沒有做好防範，已付出極大的代價，對中國也是很大的啟發。

【更多精采內容，詳見

疫情武漢肺炎患者

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