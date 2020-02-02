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因應疫情 國表藝:演前兩個月内取消場租可全額退費

2020-02-02 21:23聯合報 記者陳宛茜/即時報導

因應疫情，國家表演藝術中心剛宣布，包括兩廳院、台中歌劇院、衛武營等三場館，外租節目租借申請單位若在演出前60天(日曆天)內提出取消需求，不予收取違約金。意即，因疫情影響的，演出前一天到演出前60天提出取消，都退全額場租。

目前宣布取消的表演節目如下:2/5（三）19:30演奏廳「奧立瓦＆吹笛人室內樂團 長笛演奏會」以及2/9至2/10於國家音樂廳演出之「波士頓交響樂團

交響樂團疫情台中歌劇院

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