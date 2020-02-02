疫情衝擊鳳梨釋迦出口？陳吉仲：已備補助及紓困方案
武漢肺炎疫情持續延燒，我國鳳梨及鳳梨釋迦九成出口都銷往中國大陸，恐成此波農產品最大「受災戶」。農委會主委陳吉仲表示，鳳梨今天還出口1千多箱到中國大陸，尚未浮現因疫情導致不利出口的狀況，但已備妥國內外行銷補助及紓困方案，將視疫情發展態勢適時公布。
鳳梨是台灣外銷主力水果，恐因武漢肺炎受出口影響，陳吉仲今天指出，中國目前並無宣布禁止農產品進口，農委會也已向南部多家大型外銷業者確認，中國訂單都還有陸續進來，業者也正在準備出貨，今天就出口1千多箱鳳梨到中國，通路保持正常運作，因此疫情對於農產品出口影響幅度目前尚不明顯，但會持續關注。
至於另一銷陸大宗水果鳳梨釋迦，有台東農民指出貿易商已因疫情暫停收購，擔憂生計遭到衝擊，陳吉仲說，去年鳳梨釋迦出口1萬3千多公噸，今年出口也累積8千多公噸，目前還在採收當中，預計4月前多數都會外銷出去。
為避免國內農產品因武漢肺炎疫情造成貿易出口不利影響，陳吉仲指出，已規畫完整措施，包括加碼補助鼓勵農產品出口其他國家市場，並且補助國內行銷活動，另依照蔡總統指示，提出農民、農民團體、農產品外銷業者的紓困方案，會隨時觀察疫情發展，若有需要就會盡快公布。
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