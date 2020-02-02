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高中以下延後開學 家長哀嚎：說好的親子同步呢？

幼兒園照上課 專家：流感已走下坡 保持清潔即有保護力

2020-02-02 19:52聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

中央流行疫情指揮中心今傍晚開記者會，指揮官陳時中表示，經與專家討論後，建議學校單位能夠延後開學，高中以下學校將延後開學，延長寒假、縮短暑假。教育部強調，原來已開學的私立幼兒園，即已上課的安親班、補習班等可維持現況，但需加強檢測與管理。

對此，專家表示，流感近期已有走下坡趨勢，就目前看來，得到武漢肺炎的以成人為主，兒童似乎較不易被傳染；且台灣目前並未有社區群聚，應該維持現行防疫狀態，未打流感疫苗兒童趕緊施打，並保持手部衛生清潔，即有一定保護力。

教育部長潘文忠今在指揮中心記者會上宣佈，高中以下學校將延後開學，以延長寒假、縮短暑假方式，寒假由2月11日延至25日開學，同時將暑假縮短，7月15日才開始放暑假，以維護師生健康、避免感染疑慮。他並強調，原來已開學的私立幼兒園，即已上課的安親班、補習班等可維持現況，但需加強檢測與管理。

疾管署副署長、指揮中心應變監測官莊人祥表示，流感目前有抗病毒藥物，今年疫苗並升級為四價，故一般而言並不建議幼兒園、安親班等停班停課，有生病的幼兒就不建議去上學，若造成群聚事件則另當別論。不過按照目前狀況，該打疫苗就施打疫苗，真的生病就在家休養，應不致對安親班或幼兒園等機構有太大影響。

莊人祥說，若幼兒園出現流感群聚，通常要停課的話，各縣市有不同作法。以大方向來說是得由園方、家長、當地衛生局等代表來一起討論是否停課，也有某些縣市以依據過去幾天有幾分之一的人生病者就停課等，各縣市方式不一。但就中央立場來說，是不鼓勵停班停課。

台大醫院小兒部主任黃立民表示，就他觀察，流感自1月起已開始走下坡，近期更往低點走，一方面可能是今年流感疫苗施打比例高，預估流感應該已過高峰期。而台灣目前雖有武漢肺炎與流感，但所幸武漢肺炎並未有大規模疫情或社區感染，不過學齡前幼兒較不懂得察覺自身病情，家長近期應更細心關注。

黃立民呼籲，家長若發現孩子有發燒、乾咳、四肢無力等症狀，請趕緊就醫外，並應教導小孩學會正確清潔方式並隨時洗手消毒，外出時戴著口罩，減少飛沫傳染機會。 

台大醫院小兒部主任黃立民（左二）表示，流感近期已有走下坡趨勢，且得到武漢肺炎的以...
台大醫院小兒部主任黃立民（左二）表示，流感近期已有走下坡趨勢，且得到武漢肺炎的以成人為主，台灣目前並未有社區群聚，故應該維持現行防疫狀態，未打流感疫苗兒童趕緊施打，並保持手部衛生清潔，即有一定保護力。記者簡浩正／攝影
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