健康的人不用戴口罩 洗手可保健康

張上淳提到，預防武漢肺炎，最有效的方式就是「勤洗手」。（photo by Pexels） 分享 facebook

健康的民眾不需要戴口罩，且一般外科口罩便有足夠的防護力。對此，台大醫院醫師張上淳說，預防武漢肺炎，最有效的方式就是「勤洗手」。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉特別教導，民眾洗手是避免雙手沾染的分泌物和病菌傳播，並放入口中，特別是有新生兒的家庭。

戴口罩正確時機

張上淳在影片中表示，民眾在以下幾個狀況下須戴口罩，一、看病、陪病、探病時；二、有呼吸道症狀時；三、慢性患者外出時。最後，他提醒，健康的民眾不需要戴口罩，且一般外科口罩便有足夠的防護力。台大醫院醫師張上淳提到，預防武漢肺炎，最有效的方式就是「勤洗手」。

洗手的方式不僅可以用肥皂濕洗手，也可以使用乾手液。張上淳表示，正確乾洗手使用量只要2~5cc即可，不需要過多，因此不需要準備太多的量。

許惠玉則提醒以下狀況，應確實洗手，以減低病菌、病毒和環境賀爾蒙危害，防疫期間尤為重要。

第一、民眾吃東西前，避免手上的病菌碰到餐具和食物而帶入口中；第二、如廁後，洗去尿液或糞便，及掀馬桶蓋、沖水、開關門時沾染到的病菌；第三、咳嗽捂口或用衛生紙擤鼻涕後，避免雙手沾染的分泌物和病菌傳播；第四、進出醫院前、後都需洗手，避免將病菌帶入醫院或帶回家中，保護病患和家人。

第五，接觸嬰幼兒前，保護免疫系統尚未發展成熟的嬰幼兒易受感染；最後，外出返家時，特別是有新生兒的家庭應洗手、換衣物以隔絕由外帶回的病菌。許惠玉強調，生病的人務必戴口罩，並優先提供口罩給醫護人員、服務許多民眾的第一線人員，才能有效隔絕病毒飛沫散布，大幅降低傳播風險。

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