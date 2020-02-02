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遏止假訊息如病毒般傳播 Facebook、趨勢科技這樣做

2020-02-02 17:15聯合報 記者黃筱晴／即時報導

隨著新型冠狀病毒正式被世界衛生組織宣布為國際公共衛生緊急事件，網路上流傳的各種真假訊息也快速傳播中，為了讓各地公共衛生組織提供的正確資訊能更快被民眾注意到，同時限制散布關於疫情的不實訊息與有害內容，包括Facebook、疾管署、經濟部、趨勢科技防詐達人等單位，都採取了不同措施提醒民眾避免因為假訊息受害。

Facebook全球的第三方事實查證合作夥伴會持續審查平台上的內容並揭露有關2019新型冠狀病毒的不實訊息，當訊息被評斷為不實資訊，除了限制該訊息在Facebook與Instagram上傳散，也會提供查核後的正確資訊。同時，已分享或欲分享該則不實訊息的用戶也將收到通知，提醒他們該則內容已被查證，分享前應三思而行。

Facebook也將移除被全球衛生組織或在地公共衛生機構，通知為不實、具陰謀論、或將可能為民眾帶來傷害之內容，包含錯誤的治療與預防方法，或是造成民眾對於醫療資源混淆的訊息。我們也將阻擋與限制在Instagram上散布不實消息的主題標籤（hashtag），並主動尋找與盡可能的移除相關內容。Facebook也會提供免費的廣告投放金，讓公共衛生組織能夠在疫區透過Facebook及Instagram宣導2019新型冠狀病毒的相關防疫資訊。

另外，除了加入疾管署官方LINE帳號「疾管家」、臉書「疾病管制署 - 1922防疫達人」、「經濟部」官方粉絲團，掌握最新疫情資訊以及口罩政策之外，也可加入「趨勢科技防詐達人」LINE帳號，快速查詢可疑網址、帳號、假消息。趨勢科技發現，近期已出現許多詐騙集團利用民眾瘋搶口罩的心理，貼出「留言分享送口罩」的詐騙貼文，留言分享只會洩漏個資，不可能收到口罩，應趕快刪除留言、退讚、檢舉；另外，也出現偽裝成全聯的假粉絲團，買臉書廣告投放釣魚連結，這也是詐騙，千萬不要填寫。

Facebook出現偽裝成全聯的假粉絲團，買臉書廣告投放釣魚連結。圖／摘自趨勢科...
Facebook出現偽裝成全聯的假粉絲團，買臉書廣告投放釣魚連結。圖／摘自趨勢科技防詐達人
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看準民眾瘋搶口罩心理，網路上出現許多以口罩為誘餌的詐騙訊息。圖／摘自趨勢科技防詐...
看準民眾瘋搶口罩心理，網路上出現許多以口罩為誘餌的詐騙訊息。圖／摘自趨勢科技防詐達人
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看到詐騙訊息應趕快刪除留言、退讚、檢舉。圖／摘自趨勢科技防詐達人
看到詐騙訊息應趕快刪除留言、退讚、檢舉。圖／摘自趨勢科技防詐達人
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口罩詐騙集團

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