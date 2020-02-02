遏止假訊息如病毒般傳播 Facebook、趨勢科技這樣做

隨著新型冠狀病毒正式被世界衛生組織宣布為國際公共衛生緊急事件，網路上流傳的各種真假訊息也快速傳播中，為了讓各地公共衛生組織提供的正確資訊能更快被民眾注意到，同時限制散布關於疫情的不實訊息與有害內容，包括Facebook、疾管署、經濟部、趨勢科技防詐達人等單位，都採取了不同措施提醒民眾避免因為假訊息受害。

Facebook全球的第三方事實查證合作夥伴會持續審查平台上的內容並揭露有關2019新型冠狀病毒的不實訊息，當訊息被評斷為不實資訊，除了限制該訊息在Facebook與Instagram上傳散，也會提供查核後的正確資訊。同時，已分享或欲分享該則不實訊息的用戶也將收到通知，提醒他們該則內容已被查證，分享前應三思而行。

Facebook也將移除被全球衛生組織或在地公共衛生機構，通知為不實、具陰謀論、或將可能為民眾帶來傷害之內容，包含錯誤的治療與預防方法，或是造成民眾對於醫療資源混淆的訊息。我們也將阻擋與限制在Instagram上散布不實消息的主題標籤（hashtag），並主動尋找與盡可能的移除相關內容。Facebook也會提供免費的廣告投放金，讓公共衛生組織能夠在疫區透過Facebook及Instagram宣導2019新型冠狀病毒的相關防疫資訊。