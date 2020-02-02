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一張圖看天氣 北部「一周三變」元宵節雨來掃興

2020-02-02 16:34聯合報 記者吳姿賢／即時報導

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，周一清晨各地仍偏冷，局部地區甚至下探至11度，早起民眾注意保暖。北部天氣則一周「三變」，周二東北風增強，周四轉為多雲到晴，但周六元宵節又變陰天。中南部以晴到多雲的好天氣為主，但要留意日夜溫差大。

氣象局提醒，周一清晨仍偏冷，雖然寒流影響結束，但因輻射冷卻效應，清晨溫度回升慢，尤其西半部空曠、近山區的平地仍然會有11度左右低溫，白天後溫度才會回升。

至於各地天氣情況，氣象局說，北部可說「東北風一波波，溫度起起伏伏」，周一是多雲到晴好天氣，白天高溫可到24度較為溫暖，周二、周三東北季風增強，天氣轉陰並有短暫雨，直到周四東北季風減弱，才又轉回多雲到晴的天氣。

但周六、也就是元宵節當天，東北風又會增強，北部再度轉為陰天有短暫雨的天氣。氣溫也隨東北風強弱呈現周一暖、周二周三轉涼、周四周五回暖的狀況。

中南部天氣「晴到多雲，平淡無奇」，氣象局說，北部天氣變來變去，中南部則維持冬天單調的天氣型態，未來一整個禮拜都是晴到多雲，白天氣溫溫暖、清晨偏涼，日夜溫差較大，穿著方面要注意。另外4日清晨會有局部霧發生，在低能見度中行車要留意。

東半部天氣「雲多偶有短暫雨」，氣象局指出，東半部是東北風迎風面，雖然不是整天下雨，但多少會有短暫雨出現，外出記得攜帶雨具。5日東北風偏強帶來水氣，東北部地區可能會有較大雨勢發生。溫度方面也因雲量偏多，白天氣溫比西半部再低一些，周二、周三、周六因東北風強，天氣較涼。

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣。圖／取自臉書粉絲團「報天氣...
中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣。圖／取自臉書粉絲團「報天氣」
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氣象局元宵節

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