影／心疼弱勢家庭買不到口罩 他免費發送500片民眾讚好窩心

「謝謝！」「好窩心喔！」基隆市民吳家威昨天深夜在臉書社群基隆人大小事貼文，他有500片口罩今天要免費發給在地需要的市民，發放先以弱勢家庭為主，其次是一般民眾，被大批網友讚爆，今天下午2點已大排長龍，吳家威發放不到5分鐘，就發完了。

今天早上已經掃了十多家超商，藥局，全撲空的呂小姐和王先生，中午就來仁三路排隊，他們說，很怕小孩開學有需要，目前家裡的口罩還能撐3、4天，但很怕買不到，因此早早來排隊。

李先生說，他早上6點多四處找，跑了20多家都買不到口罩，店家告知下周才有貨，但家裡只剩5、6個口罩，他很擔心要開學了，要是學校強制要戴口罩，小孩子沒口罩可戴怎麼辦？現在正缺口罩的時候還有人願意釋出口罩，真的很窩心。

吳家威和太太近2點現身在住家樓下，拿了兩大袋分裝好的口罩，他說，他不是地方大戶，也非富貴人家，他準備了快500片的工廠囤積口罩，免費發給在地需要的市民，今天發放先以弱勢家庭為主，低收入戶有證明文件的每人發給6片，一般民眾要索取給3片。

為何會特別提到強勢家庭優先？是因為他最近在網路上看到一些弱勢族群PO文，指他們購買口罩不方便，這500片口罩他得來不易，發完就沒有了。