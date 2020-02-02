武漢台人返台隔離 北立聯醫：相信會指派

中國湖北武漢台商協會今證實，滯留武漢的台灣人近日有望採包機方式返台；針對台北市是否有醫院將負責檢疫收容，北市衛生局指出，武漢台人返台檢疫由衛福部疾管署進行相關安排，北市若有被指定到部分醫院須配合檢疫收容，將輔導全力配合。

台北市立聯合醫院副總院長璩大成則表示，是否收容武漢台人還很難講，但依照聯醫是公立醫院、過去防疫一直有參與且有相關經驗，「相信會有一定指派」，目前要等政府下達正式命令才知道。