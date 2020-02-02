疫情造成口罩荒 專家：口罩難阻絕

飛沫夾帶的病毒也有可能附著在氣懸膠體上，增加空氣傳染的機會。(Photo by Wikimedia Commons) 分享 facebook

正當許多國家的民眾瘋狂搶購口罩時，國外不少專家卻對口罩隔絕病毒的效果存疑。病毒的傳播路徑可分為飛沫傳染和空氣傳染，而英國的實驗顯示，各類型的外科口罩都無法完全阻隔空氣傳染。在美國與日本，專家建議勤洗手才是當務之急，只有已生病的民眾，才有戴口罩的必要。

外科口罩難防

根據《衛報》報導，新南威爾斯大學研究全球生物安全的教授麥金太爾表示，病毒可透過兩種路徑傳播，第一種為「飛沫傳染」，由咳嗽或打噴嚏飛濺出的唾液快速的散播病毒，過去認為飛沫傳染的距離為1到2公尺，但麥金太爾指出，那是1940年代的研究結果，近期許多研究都顯示大於2公尺，還有研究得出至多6公尺。

第二種為「空氣傳染」，麥金太爾表示，病毒也有可能透過病人肺部深處的「氣懸膠體」（微小塵埃粒子）傳播，病人無須咳嗽或打噴嚏，即使是呼吸就有機會散播病毒，且病毒在空氣中殘存的時間甚久，根據研究，流感病毒在病人離去後的3小時仍留存於空氣中。

「外科口罩只能被期待用來防止飛沫傳染！」麥金太爾更指出，飛沫夾帶的病毒也有可能附著在氣懸膠體上，增加空氣傳染的機會。英國健康與安全實驗室的微生物學家凱瑟琳表示，實驗結果顯示，各類型外科口罩都無法完全阻擋空氣中的病毒，但可以減少6倍以下。

勤洗手與咳嗽摀嘴

《時代雜誌》指出，美國疾病管制與預防中心建議，民眾與其戴口罩，不如勤洗手以及在咳嗽時摀嘴。一方面美國的確診病例未超過兩位數，風險極低；另一方面，無法緊密貼合的外科口罩難防空氣傳染，而N95雖然可過濾95%以上的氣懸膠體，但華盛頓大學的拉比諾維茲博士指出，N95必須正確配戴才有效果，且長時間戴N95對一般民眾來說很不舒服。

針對生病的民眾，埃默里大學醫學院的塞克斯頓博士建議應戴口罩，即便不是萬無一失。對於健康的人，流行病學家波佩斯庫認為，除非處於人多的密閉空間中，例如火車上，若在其他場所並無戴口罩的必要。

《每日新聞》報導，日本醫師久住英治也認為，由於口罩的防護效果有限，不如勤洗手，他建議民眾回到家務必先花30秒的時間洗手，並徹底清潔指縫。

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