越南航空延期飛 高雄機場大排長龍

武漢肺炎疫情延燒，越南昨一度禁止台灣航班入境，昨晚逆轉宣布解除禁令，越南航空今天上午傳出取消部分從高雄機場出發的班次，引發外界困惑。民航局澄清，目前台越之間沒有任何飛行禁令，可能是業者臨時取消航班。中午後機場宣布飛越南航班照飛，但均延期，下午機場越南航空櫃台大排長龍，許多旅客趕回機場搭機。

今天一早6、7點，越南航空官網部分班機仍顯示取消，越南航班昨本通知今天取消兩航班，但下午1時許，小港機場表示，今日高雄飛越南胡志明有4班，其中越南航空VN581、VN583及越捷航空VJ885延後起飛，越捷航空VJ889今天下午4點30分如班表準時起飛。

許多原訂上午7點左右班機的旅客，今到了現場才知道延期，但當時還不知要延到何時才能起飛，一名前往越南洽公湯姓旅客說，到場了才知延期，之後離開機場了才接到通知說下午起飛，於是再趕回機場搭機。

另有一家人也是早上7點班機，他們說，早上5點就到機場登記，但櫃台說不知要取消還是延期，預計11點左右通知，他們約中午左右接到通知說改下午4點左右飛。