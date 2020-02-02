影／掃到武漢肺炎風颱尾 釋迦銷陸停擺民代籲政府紓困

因武漢肺炎疫情波及，台東釋迦無法銷陸價格下滑，台東縣立委劉櫂豪、前副議長，議員陳宏宗兩人今天不約而同為農民請命，呼籲政府針對台東釋迦果農紓困，劉櫂豪今天下午更發布新聞稿，稱農委會主委陳吉仲同意朝向提高行銷拓銷補助、輔導內銷及紓困措施等，近期內盡速研議因應方案公告辦理。

中國大陸內需市場因武漢疫情萎縮，兩岸航班暫停，大陸不進貨，貿易商停止收購台東鳳梨釋迦，台東釋迦無法出口中國大陸，造成價格滑落，目前正值台東釋迦盛產期，釋迦無從銷售，果農無助看著果實樹上熟爛，心血「泡湯」，人人叫苦。

鹿野鄉果農林逸峰表示，往年釋迦外銷大陸行情是每公斤50至60元不等，最近價格大幅滑落，釋迦每公頃成本約40萬元，批發價低每公斤20元，果農就要喝西北風，但更慘的是，因肺炎貿易商暫停收購，還要果農暫時不要採果，但果實成熟不等人，他的4公頃果園再1周不採，就會掉光。

立委劉櫂豪、台東縣前副議長陳宏宗今天不約而同為農民發聲。陳宏宗表示，任誰都不希望發生肺炎疫情，這等同天災，兩岸飛機不開，觀光局都可以針對旅行社紓困，也應對台東釋迦農紓困，希望政府能積極作為。

劉櫂豪說，正值台東釋迦盛產季節，釋迦又不耐久放，若無法如期採收外銷，農民收入勢必被影響。他直接與陳吉仲協商，要求政府研議因應措施，保障農民收益。