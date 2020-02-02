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環狀線通車2天共10萬人次搭乘 尖峰時段4到7分鐘一班

2020-02-02 14:38聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

新北環狀線第一階段1月31日正式通車，根據新北市捷運工程局統計，到2月1日為止，2天共有約10萬人次搭乘。環狀線通車後的營運班距規畫，尖峰班距為4至7分鐘，離峰班距為5至10分鐘；台北捷運公司行控中心仍會視人潮狀況，彈性調整班距。

環狀線自1月19日開放免費試乘以來，吸引大批民眾搶搭，累計至1月30日，共有近36萬人次搭乘，每天下午4點收班後，雙北捷運局、新北捷運公司等相關單位開會檢討，目前改善項目包括，台鐵、北捷板橋站轉乘環狀線導引指標；各車站閘門軟體更新，新增敬老卡讀取功能；列車到站廣播校正等。

新北捷運局表示，環狀線試乘至今，民眾都有陸續給予回饋，包括車站閘門無法刷敬老卡等，經過系統更新以改善，其餘項目包括，增加板橋站轉乘導引指標；校正列車到站廣播等；另外，試乘期間車站間雖發生手扶梯運轉異常狀況，但經車站人員排除，恢復正常運轉，並於收班後加強維護保養，使各站電梯、電扶梯運轉增穩定度，未影響營運。

免費試乘期間，環狀線列車班距比照實際營運模式，離峰時段約8分鐘一班車，並將視人潮狀況機動加發列車；通車後的營運班距規畫，尖峰班距為4至7分鐘，離峰班距為5至10分鐘，不過捷運局表示，會視人潮狀況加發列車、調整班距。

新北捷運工程局長李政安表示，自試乘以來看著市民帶著笑容來搭乘，覺得非常欣慰且感動，藉由環狀線讓新北市4個行政區串連在一塊，讓市民可以節省時間、搭車費用，而試乘期間系統穩定運行，針對民眾建議的事項也會持續精進，現在正式通車後，定會讓環狀線越來越好。

新北環狀線第一階段1月31日正式通車，到昨天為止共有約10萬人次搭乘。記者張曼蘋...
新北環狀線第一階段1月31日正式通車，到昨天為止共有約10萬人次搭乘。記者張曼蘋／攝影
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新北環狀線第一階段1月31日正式通車，到2月1日為止，2天共有約10萬人次搭乘。...
新北環狀線第一階段1月31日正式通車，到2月1日為止，2天共有約10萬人次搭乘。記者張曼蘋／攝影
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