環狀線通車2天共10萬人次搭乘 尖峰時段4到7分鐘一班

新北環狀線第一階段1月31日正式通車，根據新北市捷運工程局統計，到2月1日為止，2天共有約10萬人次搭乘。環狀線通車後的營運班距規畫，尖峰班距為4至7分鐘，離峰班距為5至10分鐘；台北捷運公司行控中心仍會視人潮狀況，彈性調整班距。

環狀線自1月19日開放免費試乘以來，吸引大批民眾搶搭，累計至1月30日，共有近36萬人次搭乘，每天下午4點收班後，雙北捷運局、新北捷運公司等相關單位開會檢討，目前改善項目包括，台鐵、北捷板橋站轉乘環狀線導引指標；各車站閘門軟體更新，新增敬老卡讀取功能；列車到站廣播校正等。

新北捷運局表示，環狀線試乘至今，民眾都有陸續給予回饋，包括車站閘門無法刷敬老卡等，經過系統更新以改善，其餘項目包括，增加板橋站轉乘導引指標；校正列車到站廣播等；另外，試乘期間車站間雖發生手扶梯運轉異常狀況，但經車站人員排除，恢復正常運轉，並於收班後加強維護保養，使各站電梯、電扶梯運轉增穩定度，未影響營運。

免費試乘期間，環狀線列車班距比照實際營運模式，離峰時段約8分鐘一班車，並將視人潮狀況機動加發列車；通車後的營運班距規畫，尖峰班距為4至7分鐘，離峰班距為5至10分鐘，不過捷運局表示，會視人潮狀況加發列車、調整班距。