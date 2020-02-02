台酒花蓮廠明開賣95%酒精 每人限購須身分證登記

武漢肺炎疫情延燒，消毒酒精缺貨，台灣菸酒股份有限公司花蓮酒廠今天張貼公告，明（3日）上午8點將開賣95%的高濃度酒精，民眾須自備容器，每人限定4.5公升需帶身分證登記，機關團體（學校、幼兒園）公司行號等則不限公升數。

除了口罩一片難求，就連酒精也大缺貨，台酒花蓮廠今天就有民眾搶購500毫升玻璃瓶裝的酒精立刻賣完，花蓮廠將於明天上午8點釋出95％的散裝酒精，民眾需自備容器填裝、限定4.5公升，並帶身分證登記。

台灣菸酒股份有限公司花蓮酒廠推廣中心今天公告，「機關團體（學校、幼兒園）公司行號等，如需要大量酒精可於2月3日星期一，自備容器至花蓮酒廠行政室二樓購買散酒精」，地址位於花蓮市美工路6號。

台酒花蓮廠工會理事長饒阿華表示，明天門市人員8點上班後，就提供販售填裝服務，機關團體及公司行號沒有限制購買公升數；一般民眾限定每人購買4.5公升、自備容器，且需攜帶身分證登記。