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台酒花蓮廠明開賣95%酒精 每人限購須身分證登記

2020-02-02 14:09聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

武漢肺炎疫情延燒，消毒酒精缺貨，台灣菸酒股份有限公司花蓮酒廠今天張貼公告，明（3日）上午8點將開賣95%的高濃度酒精，民眾須自備容器，每人限定4.5公升需帶身分證登記，機關團體（學校、幼兒園）公司行號等則不限公升數。

除了口罩一片難求，就連酒精也大缺貨，台酒花蓮廠今天就有民眾搶購500毫升玻璃瓶裝的酒精立刻賣完，花蓮廠將於明天上午8點釋出95％的散裝酒精，民眾需自備容器填裝、限定4.5公升，並帶身分證登記。

台灣菸酒股份有限公司花蓮酒廠推廣中心今天公告，「機關團體（學校、幼兒園）公司行號等，如需要大量酒精可於2月3日星期一，自備容器至花蓮酒廠行政室二樓購買散酒精」，地址位於花蓮市美工路6號。

台酒花蓮廠工會理事長饒阿華表示，明天門市人員8點上班後，就提供販售填裝服務，機關團體及公司行號沒有限制購買公升數；一般民眾限定每人購買4.5公升、自備容器，且需攜帶身分證登記。

饒阿華說，販售的散酒精皆為95％的高濃度酒精，若要用來殺菌，酒精須以70至75%的酒精殺菌力最強，建議民眾購買後要以4比1的比例，與開水、過濾水或礦泉水稀釋調配後才能使用。

台灣菸酒股份有限公司花蓮酒廠今天公告，「機關團體（學校、幼兒園）公司行號等，如需...
台灣菸酒股份有限公司花蓮酒廠今天公告，「機關團體（學校、幼兒園）公司行號等，如需要大量酒精可於2月3日周一，自備容器至花蓮酒廠行政室二樓購買散酒精」。記者王思慧／翻攝
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武漢肺炎延燒，台灣菸酒股份有限公司花蓮酒廠明起販售酒精，民眾需稀釋後才能殺菌使用...
武漢肺炎延燒，台灣菸酒股份有限公司花蓮酒廠明起販售酒精，民眾需稀釋後才能殺菌使用。記者王思慧／攝影
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身分證幼兒園武漢肺炎

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