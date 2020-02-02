旅行業的寒冬來了 高雄業者建議衛福部加強宣導

大陸從去年9月就限制陸客自由行比例，高雄市政府觀光局長邱俊龍說，從去年9月以來，訪高陸客已從每月從近10萬人減到 5萬人，武漢疫情爆發後，陸客已減到一成，觀光旅遊幾乎是零，擔心未來旅行業及遊覽車業者會苦哈哈，市府打算下周和業者研商，要推國內安心旅遊。

高雄市旅行公會理事長吳盈良說，高雄市專做大陸團的旅行社大約有50到60家，目 前做的都是善後退團的工作，接新單暫時不可能，但處理告一段落後可能就沒事做，面臨放無薪假的機。

吳盈良預估大約在2月中旬後，這些旅行社就面臨無事可做的危機，過著「吃老本」的日子，不過南部旅行業者比較重感情，業者多半會「忍一忍」，或者跟員工協調，共體時艱，屆時只發二分之一或三分之一的薪水。

吳盈良建議衛福部加強宣導防疫，讓國人了解，只要做好自我管理，在國內旅遊是安全的。

吳盈良建議，台灣已從今年的1月25日禁止陸客來台，1月31日之前陸客觀光團全部離台，理論上，以二周的隔離期，到二月中旬之後，島內旅遊，只要加強自主管理，包括出入聚集場所戴口罩，勤洗手，在島內旅遊，甚至遊轉旅遊做好自主管理，都是安全的。