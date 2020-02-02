2020台灣燈會后里2/8點燈 95000個鼠年小提燈3處領得到

2020台灣燈會在台中，主展區為后里森林園區及馬場園區，預計2月8日元宵節當日正式點燈。同時，台中市政府會在開幕當天下午3點，於后里主展區、文心森林公園副展區同步發送95,000個鼠年小提燈「吉利鼠與美力鼠」，每人免費領取1盞，可以邊提燈籠邊逛花燈。

台灣燈會即將在2月8日元宵節點燈，今年以旋轉錢坤打造鼠年燈會，主燈為森生守護-光之樹，在花博后里園區，不用生肖設計，而是以15公尺高的巨大樹木形態，使用22條主結構，象徵台灣22個縣市，又分別生長出代表各鄉鎮區里的368朵含苞待放的花苞造型花燈，枝枒間則散布著2359片心形綠色葉片，象徵2359萬台灣人民。

除了主燈外，今年適逢鼠年，小提燈吉利鼠與美力鼠以民間故事老鼠娶親發想，鼠新郎吉利鼠及鼠新娘美力鼠等2種不同造型小提燈，可上下擺動提把，2隻小老鼠就會彎腰鞠躬、相互拜年，預計有95,000盞提供民眾免費索取。