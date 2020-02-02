年假蘇花改湧20萬車潮 創蘇花公路開通88年來最高紀錄

蘇花改今年1月6日全線開放通車，第一個連假遇上農曆春節，7天年假累計，南下10.4萬、北上9.1萬輛次，總計近20萬次，車流量之大，創下蘇花公路開通88年以來、史上最高的交通量紀錄，比較去年（108年）春節，南下增加13.4%，北上增加7.5%。

公路總局第四區養護工程處指出，雖然車潮創有史以來最高紀錄，但以嚴密監控路況，機動調控蘇花公路沿線號誌，並偕同宜花地區警力於各易壅塞路口現場指揮引導，車多但仍可循序漸進，尖峰旅行時間縮短。

其中，大年初一蘇澳至崇德最長旅行時間，由去年139分鐘縮短至111分鐘，大年初四崇德至蘇澳最長旅行時間，由去年139分鐘縮短至125分鐘，顯見全線通車後疏運成效。

第四區養護工程處表示，針對蘇花改的各項交管策略，公路總局將依據此春節疏運成果持續滾動式檢討，有關蘇花改速限的調整等相關議題，在以安全為前提下，已與專家學者研擬中，同時隧道內科技執法已由宜蘭、花蓮兩縣警局積極辦理中。