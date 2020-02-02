明起台灣Pay 也能繳交通違規罰鍰

明天開始台灣Pay也能繳納交通違規罰鍰。

交通部公路總局與財金資訊股份有限公司合作，開發台灣Pay繳納交通違規罰鍰功能，繳款方式比照網路、語音等機制，違規人自行負擔15元手續費，自2月3日起上線。

公路總局指出，現有繳納機制包含郵局、超商、網路、電話語音信用卡繳納等，台灣Pay行動支付明天開始加入服務，未來並將持續洽商、納入各類便利繳款通路。