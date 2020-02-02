拍一張永世留念照片？ 今晚8點20分按下快門就可以

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您想要拍一張人類紀元唯一可讓世代永遠紀念的照片嗎？這個時間拍照，就可紀錄歷史的自己。

目前武漢肺炎正挑戰著人類的健康與安全，兩天來，有網友提出這個紀念性的建議。

想要獲得如此有意義的自拍照，只要在今天2月2日的晚上8時20分，拍一張有標示日期的照片留着纪念。