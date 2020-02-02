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獨／武漢肺炎疫情延燒 觀光業開工迎無薪假

拍一張永世留念照片？ 今晚8點20分按下快門就可以

2020-02-02 10:24聯合報 記者蔡維斌／即時報導

示意圖／ingimage授權
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您想要拍一張人類紀元唯一可讓世代永遠紀念的照片嗎？這個時間拍照，就可紀錄歷史的自己。

目前武漢肺炎正挑戰著人類的健康與安全，兩天來，有網友提出這個紀念性的建議。

想要獲得如此有意義的自拍照，只要在今天2月2日的晚上8時20分，拍一張有標示日期的照片留着纪念。

照片上可註明拍攝於「2020.02.02.2020」。這個數字人類紀元可只有一次！

今晚8點20分可拍下最具歷史紀念的照片。記者蔡維斌/翻攝
今晚8點20分可拍下最具歷史紀念的照片。記者蔡維斌/翻攝
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武漢肺炎自拍

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