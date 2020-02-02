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垃圾亂丟、公廁黃金滿溢 合歡山追雪之後驚嚇指數破表

2020-02-02 10:05聯合報 記者江良誠／南投即時報導

寒流來襲，合歡山吸引大批遊客追雪，除了造成合歡山公路大塞車，遊客缺乏公德心，亂丟垃圾破壞景觀，昆陽停車場公廁全被衛生紙甚至紙尿布塞爆，連糞便都滿溢出來，讓許多人看了頭皮發麻，痛批少數人缺乏公德心，讓賞雪聖地成了黃金寶地，丟光台灣人的臉。

東勢林管處副處長陳燿榮說，合歡山水源缺乏，公廁維護不易。今天將請包商開水車上山清理公廁糞便和垃圾。也請遊客養成無痕山林觀念，帶上山的食物、飲料，吃完後請將垃圾打包下山，也不要將公廁當成垃圾場，林管處也考慮，未來雪季期間昆陽公廁無水會暫停開放，請遊客到武嶺或松雪樓公廁，維護高山環境。

「真是太噁了！」合歡山因為寒流下雪，成了美麗的冰雪世界，吸引遊客上山賞雪，但美景的背後卻是不堪的髒亂，除了武嶺、昆陽等停車場丟滿遊客喝過吃過的咖啡紙杯、泡麵碗，昆陽的每間廁所糞便都是滿的，垃圾桶更丟滿衛生紙，還有人將紙尿布塞在馬桶內，許多女遊客打開廁所門，幾乎快吐出了。

黃姓山友說，合歡山怎麼到處是垃圾，吃不完的泡麵喝不完的飲料到處丟，台灣最熱門的國家公園竟然被任意糟蹋，痛批這些遊客的公德心都被狗吃了，也提醒大家到國家公園請提升水平，不要汙染美麗的合歡山。

曾姓山友說，國家公園法第26條，對亂丟垃圾僅處1000至6000元罰款，對違規的民眾根本沒有警惕效果，很多人只想追雪，忘了合歡山是珍貴的生態保護區，應當加重罰則。

陳燿榮說，合歡山公廁是方便遊客，但任意遭破壞修不勝修，考慮在雪季缺水期間，暫停昆陽公廁，也考慮國外作法，以生態公廁或發放密封袋，讓遊客將排泄物密封後帶下山，維護高山環境。

合歡山水源缺乏，遊客破壞公廁馬桶，東勢林管處得請包商運水上山清理。圖／本報資料照...
合歡山水源缺乏，遊客破壞公廁馬桶，東勢林管處得請包商運水上山清理。圖／本報資料照片
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合歡山吸引許多遊客上山追雪，卻出現咖啡杯、泡麵碗到處丟的亂象。記者江良誠／翻攝
合歡山吸引許多遊客上山追雪，卻出現咖啡杯、泡麵碗到處丟的亂象。記者江良誠／翻攝
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合歡山吸引許多遊客上山追雪，但昆陽停車卻遭遊客破壞，連紙尿布都塞在馬桶內。記者江...
合歡山吸引許多遊客上山追雪，但昆陽停車卻遭遊客破壞，連紙尿布都塞在馬桶內。記者江良誠／翻攝
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合歡山衛生紙國家公園

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