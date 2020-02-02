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今天回暖明顯 吳聖宇：下波鋒面周二影響

2020-02-02 09:32聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

過去幾天帶來寒冷天氣的冷空氣強度開始減弱，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，今天清晨各地空曠地區溫度仍低，不少地方仍出現6-7度低溫，但是相較前兩天清晨已經略有回升。

他說，預估今天白天各地溫度回暖將更為明顯，北台灣高溫也將回升到19-20度以上，中部及花東地區高溫22-24度，南部高溫可達24-26度，陽光下感覺舒適到溫暖。

不過，今晚到明天清晨溫度仍低，中北部、東北部空曠地區低溫仍只有11-12度，部分地區在輻射冷卻作用下還是有機會出現10度以下低溫，南部及花東地區低溫12-14度，各地日夜溫差將超過10度以上。

他表示，今明兩天天氣仍大致穩定，今天各地為晴到多雲，僅花東地區雲量較多，明天風向轉偏東風，稍微有些水氣抵達迎風面，東北部、東部有局部短暫陣雨機會，其他大部分地區仍是多雲到晴的天氣型態。

吳聖宇說，預估下一波鋒面系統將在周二影響，北部、東半部轉為有短暫陣雨天氣，中南部仍維持多雲到晴，鋒面過後東北季風也將略為增強並且持續到周三，不過冷空氣強度並不顯著，溫度不至於有明顯下降，但卻會讓整體溫度回升的腳步受影響，北部、東北部溫度稍偏涼，其他地方日夜溫差大，高山區域的溫度偏低。

周四東北季風減弱，溫度將回升，吳聖宇說，很快周五又將有另一波鋒面影響，周六到周日東北季風再增強，雖然目前來看後續的東北季風強度都不強，不至於再出現前幾天那樣的寒冷溫度，但是天氣變化頻繁，尤其是北部、東北部地區，溫度也持續起伏不定。

下一波鋒面系統將在周二影響。本報資料照片
下一波鋒面系統將在周二影響。本報資料照片
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