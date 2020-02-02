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原民吃野味都沒事？老祖宗的智慧 一定避開這一點

冷颼颼！ 清晨多個測站不超過8度低溫

2020-02-02 08:45聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

寒流冷颼颼，今天清晨新竹峨眉等多個地方低溫都不超過8度，中央氣象局預報指出，今天開始寒流減弱，不過，4日開始又有另一波東北季風報到，這頗冷空氣強度比較弱，不過，全台低溫仍是13、14度，也要注意保暖。

中央氣象局資料顯示，今天全台各地多個測站低溫不超過8度，新竹峨眉今天上午6時30分只有6度，苗栗大河6.5度、新竹寶山6.6度、桃園大溪永福6.7度。

氣象局預報員李孟軒表示，今天開始寒流強度減弱，各地低溫回升，白天高溫方面，今天北部、東北部20、21度，中南部24到26度，水氣方面，今天還是偏少，只有花東有些短暫雨，明天水氣增多，東半部、北部山區都是雨區。

李孟軒說，4日、5日有另一波東北季風報到，這波強度比較弱，但仍要留意清晨、夜間低溫狀況。各地高低溫方面，北部13到17度，中部14到24度，南部15到26度，降雨方面，北部、東半部水氣較多，要留意降雨，中南部山區也有一些零星降雨。

此外，李孟軒說，4日、5日3千公尺以上的高山有零度以下，因此有降雪機率，但主要還是要看水氣是否有可能達到，目前觀測水氣不是太夠。

李孟軒表示，6日、7日東北季風減弱，降雨減少，氣溫回升明顯，北部24度，中南部26度，但低溫中部以北還是只有13、14度。8日另一波東北季風影響，高低溫跟4、5日溫度類似。

其他天氣注意事項方面，李孟軒說，4日清晨西半部有局部霧，能見度降低，行車要留意安全。

寒流冷颼颼，今天清晨新竹峨眉等多個地方低溫都不超過8度。圖／氣象局提供
寒流冷颼颼，今天清晨新竹峨眉等多個地方低溫都不超過8度。圖／氣象局提供
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低溫新竹氣象局

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