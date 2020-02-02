本土研究：置換人工關節 濕疹發生風險高出近四成

台灣的人工關節置換需求隨著人口老化快速增加，近來有醫師在臨床上觀察到，部分不明原因濕疹的患者曾經置換人工關節，因而懷疑人工關節可能引起濕疹。中國醫藥大學近日發表的統計性研究的確顯示，裝有人工關節的民眾罹患濕疹的風險高出一般人近四成，不過是否真的有因果關係，尚待探究。

這項研究於去年11月發表於國際期刊「醫學」（Medicine），由中醫附醫皮膚科主治醫師吳伯元與骨科主治醫師蔡俊灝共同撰寫。研究團隊利用全民健保資料庫，找到2000年至2010年間2024名置換人工關節的民眾，另找8096人作為對照組，觀察兩組人到2013年底前的濕疹發生情形。

研究團隊同時考慮了年齡、性別、免疫力、疾病史以及關節置換位置等影響因子。分析結果顯示，曾經置換人工關節的人後續罹患濕疹的風險高出對照組38%，其中，置換髖關節者的罹病風險高出24%，置換膝關節者的罹病風險高出45%。不過，50歲以下的年輕族群則沒有顯著差異。

中醫附醫皮膚科主任吳伯元表示，這項統計性研究只能看見置換人工關節與罹患濕疹的相關性，還不能確認兩者間具有因果關係。研究團隊下一步將藉由實驗探究其中機轉，如果找到特定人工關節材質可能提升濕疹發生率，那麼未來或許有機會製作這類成分的過敏測試貼布，讓有意置換關節的民眾先試貼於皮膚，確認無礙再動手術。

吳伯元建議，醫師與置換人工關節的病人在術後應留心是否有過敏反應，如果發生原因不明的濕疹應提醒醫師，讓醫界累積更多關於併發症的訊息。如果民眾曾換過人工關節、後續罹患濕疹，且懷疑兩者有關連，那麼日後若有需要再換另肢人工關節時，宜與醫師討論是否應更換不同材質的產品，以降低濕疹發生風險。