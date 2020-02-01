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北捷常客優惠新制今上路 發出2600萬回饋紅包

2020-02-01 17:29聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

北捷運公司今起實施新制「常客優惠」，取消單趟8折優惠，未來每月將依該月搭乘次數分級回饋給乘客，搭不到11次者無折扣；新制上路同時，北捷也發出回饋紅包，昨日結算1月乘客累搭次數，依照新制換算回饋金，今日起旅客刷卡進站即發送回饋。統計至14時有17萬名旅客通過刷卡閘門收到現金回饋，金額約2千6百餘萬元。

台北捷運行政處客服中心主任凌啟堯表示，常客優惠新制2月1日正式上路，即日起，旅客第一次通過閘門時，聽到「1秒音樂+登登」聲音，表示回饋金額已自動加值到票卡。

凌啟堯表示，1月捷運旅客仍享有8折優惠，今起新制實施，搭乘狀況需要觀察。截至下午2點，北捷發出的2600萬紅包，屬於捷運公司發出的現金回饋，方式就是回到旅客電子票券、電子錢包，用途等同現金，民眾可以在便利商店等地使用。

旅客如何掌握累積搭乘次數和回饋金額？北捷表示，除了每次通過驗票閘門都會自動顯示外，也可利用車站詢問處旁的加值機，或是自動售票加值機查詢；北捷也推出「台北捷運GO」APP「我的票卡」查詢功能，只要成為「台北捷運GO」會員，即可輕鬆查詢票卡扣款金額、次數及歷次常客回饋資訊。

常客優惠措施是依照旅客搭乘次數每月分級回饋，採用同一張票卡搭乘，依照上月累積「搭乘次數」，依優惠比例回饋現金，最高回饋30%，相當於全票7折，其餘1280公共運輸定期票、敬老卡、愛心卡、兒童卡等法定優惠票種、以及轉乘優惠，優惠方式及優惠金額都維持不變；此外，悠遊卡、一卡通、愛金卡及有錢卡等4種電子票證均可適用。

回饋比例共分5級，每月搭乘11到20次享10%折扣，相當於全票9折優惠；21到30次為15%、31次到40次為20%、41次到50次為25%、51次以上則為30%；因此每月只搭10次以下者，等於整個月以原價搭捷運。

台北捷運公司今起正式實施新制「常客優惠」，取消單趟8折優惠。記者魏莨伊／攝影
台北捷運公司今起正式實施新制「常客優惠」，取消單趟8折優惠。記者魏莨伊／攝影
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北捷捷運

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