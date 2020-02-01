北榮外包護送人員沒口罩用 院方：沒口罩不准上第一線

中國武漢肺炎全球病例數持續增加，不安的民眾大量購買口罩自保，導致「口罩之亂」，政府口口聲聲強調優先提供口罩給醫療人員，但今在臉書卻有人爆料，北榮護送人員卻沒有口罩可以使用，對此，北榮表示，會進一步了解況狀，強調沒戴口罩的護送人員，絕對不會出現在第一線。

該網友表示，台北榮總的護送人員沒有口罩可以使用，護送人員每天要護送幾十位住院病人去做各種檢查，但公司因為買不到口罩沒有辦法提供，要求護送人員自己去買，公司會提供等價金錢補償。

該網友反問是要去哪買口罩，同事今天繞遍天母石牌都買不到一個口罩。政府說的口罩絕對夠用，說口罩會優先提供醫療使用，雖然護送人員不是醫生、護理師，也不是榮總編制內人員，是榮總外包合作商，但跟病患的接觸是非常頻繁的，政府卻完全棄之於不顧，覺得哀悲，也完全無可奈何。