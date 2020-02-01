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北榮外包護送人員沒口罩用 院方：沒口罩不准上第一線

2020-02-01 16:16聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

中國武漢肺炎全球病例數持續增加，不安的民眾大量購買口罩自保，導致「口罩之亂」，政府口口聲聲強調優先提供口罩給醫療人員，但今在臉書卻有人爆料，北榮護送人員卻沒有口罩可以使用，對此，北榮表示，會進一步了解況狀，強調沒戴口罩的護送人員，絕對不會出現在第一線。

該網友表示，台北榮總的護送人員沒有口罩可以使用，護送人員每天要護送幾十位住院病人去做各種檢查，但公司因為買不到口罩沒有辦法提供，要求護送人員自己去買，公司會提供等價金錢補償。

該網友反問是要去哪買口罩，同事今天繞遍天母石牌都買不到一個口罩。政府說的口罩絕對夠用，說口罩會優先提供醫療使用，雖然護送人員不是醫生、護理師，也不是榮總編制內人員，是榮總外包合作商，但跟病患的接觸是非常頻繁的，政府卻完全棄之於不顧，覺得哀悲，也完全無可奈何。

北榮院方表示，院內護送人員一類是醫院內部職員，另也有外包人員，據醫院規定，所有第一線醫護人員都必須戴口罩，沒戴口罩的護送人員絕對不會放行到第一線，會進一步跟外包商事實為何，強調外包商有責任為旗下護送人員備齊口罩，絕不能以買不到為由，丟給護送人員自己想辦法。

臉書卻有人爆料，北榮護送人員卻沒有口罩可以使用。圖／擷取自臉書爆料公社二社
臉書卻有人爆料，北榮護送人員卻沒有口罩可以使用。圖／擷取自臉書爆料公社二社
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政府口口聲聲強調優先提供口罩給醫療人員，但今在臉書卻有人爆料，北榮護送人員卻沒有...
政府口口聲聲強調優先提供口罩給醫療人員，但今在臉書卻有人爆料，北榮護送人員卻沒有口罩可以使用。圖／本報系資料照
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口罩榮總

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