寒流＋防疫帶動「宅商機」！網購掀即食品、日用品搶購潮

武漢肺炎疫情加上今年入冬以來威力最強的寒流報到，少出門、宅在家才是王道，除了防疫相關用品之外，網購平台也湧現洗衣精、紙尿褲、衛生紙等生活快消品與即食品、料理包的搶購潮。此外，每年經過春節大吃大喝之後都會爆發瘦身需求，加上近期應避免少去人潮多的健身房、健身中心，也帶動網購運動器材買氣成長3～5成，其中又以雕塑腰腹線條的機型、可全身運動的登山攀岩健身機最受青睞。

PChome 24h購物近一周日用品銷量大幅成長5成，洗衣精、紙尿褲、衛生紙等生活快消品都出現囤貨現象，標榜抗菌的清潔用品最受歡迎，像是妙管家衣物殺菌液、綠的GREEN抗菌洗手乳近期銷量皆翻倍成長；食品銷量近日成長近3成，方便即食的料理包、乾拌麵買氣竄升，包括MOS摩斯日式咖哩包、老媽拌麵、熱水沖泡的VONO濃湯等都是搶購選項。

Yahoo奇摩購物中心的即食麵熱銷成長2倍，其中以曾拌麵、統一麵、農心辛拉麵等最熱銷；Yahoo奇摩超級商城的冷凍食品與料理包熱銷成長近4倍，另外像是電玩遊戲片、任天堂Switch健身環等延續春節買氣也成長近2倍。Yahoo奇摩電商盤點「開工必備小物熱銷TOP 10」，口罩因防疫需求奪冠，其次為卡通襪、手機殼，上班族最愛的團購美食生乳捲、療癒系造型抱枕、保暖腳墊、恆溫杯墊、香氛機等也上榜。

momo購物網居家健身器材買氣自大年初四起銷售較平日成長近5成，健腹機單周銷量成長4成，可轉換滑動健腹、仰臥起坐、伏地挺身等多功能機種最熱銷，同時發現健身器材的男女消費比例由原先3：7趨向持平，顯見男性居家健身需求提升，同時帶動重訓器材槓啞鈴公斤數從原先熱門的25～30公斤往40公斤邁進；有氧健身器材則以兼具好收納及美型的平板跑步機為銷售大宗，搭載藍牙喇叭或App健康控管功能的新品也嶄露頭角。