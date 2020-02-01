口罩降價卻不補貨？民眾怨「超商買嘸」業者揭苦衷

自從疾管署宣布徵用國內口罩並分派到各家超商之後，就有大批網友紛紛抱怨「根本買不到」，甚至有人一天跑好幾家超商也是一片難求。除了搶購囤貨、各家門市上架時間不一的影響之外，目前因是由政府物流配送，所以各家超商到貨的時間也較難掌控，以1月31日起疾管署釋出的口罩來說，萊爾富昨天已陸續開賣，7－ELEVEN、全家便利商店則還在等待物流配送中。

1月31日起疾管署提供民生需求每天約釋出260萬片口罩，由指揮中心分配，民生需求通路包括超商、藥妝、藥局、醫材等，每人一次限買1～3片，其中4大超商再以門市數量比例分配，超商對接的並不是口罩廠商，而由疾管署物流配送到超商物流、再送至各門市。由於超商門市原本就各有不同的進貨時間，加上全台分布的距離，因此才會出現到貨時間不一的狀況。

萊爾富指出，本波疾管署釋出的防疫儲備口罩昨天已陸續到貨，較遠的南部地區今天應該就買得到；7－ELEVEN表示積極配合政府調配作業，目前還在物流配送中，今天稍晚門市將陸續到貨。