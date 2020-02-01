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口罩降價卻不補貨？民眾怨「超商買嘸」業者揭苦衷

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口罩降價卻不補貨？民眾怨「超商買嘸」業者揭苦衷

2020-02-01 12:48聯合報 記者陳立儀／即時報導

自從疾管署宣布徵用國內口罩並分派到各家超商之後，就有大批網友紛紛抱怨「根本買不到」，甚至有人一天跑好幾家超商也是一片難求。除了搶購囤貨、各家門市上架時間不一的影響之外，目前因是由政府物流配送，所以各家超商到貨的時間也較難掌控，以1月31日起疾管署釋出的口罩來說，萊爾富昨天已陸續開賣，7－ELEVEN、全家便利商店則還在等待物流配送中。

1月31日起疾管署提供民生需求每天約釋出260萬片口罩，由指揮中心分配，民生需求通路包括超商、藥妝、藥局、醫材等，每人一次限買1～3片，其中4大超商再以門市數量比例分配，超商對接的並不是口罩廠商，而由疾管署物流配送到超商物流、再送至各門市。由於超商門市原本就各有不同的進貨時間，加上全台分布的距離，因此才會出現到貨時間不一的狀況。

萊爾富指出，本波疾管署釋出的防疫儲備口罩昨天已陸續到貨，較遠的南部地區今天應該就買得到；7－ELEVEN表示積極配合政府調配作業，目前還在物流配送中，今天稍晚門市將陸續到貨。

超商口罩買不到還有一個原因，就是每間門市分配到的口罩數量沒有大家想像的那麼多，4大超商全台共有約11,000家門市，如果以每天分配到200萬片口罩來計算，平均每間門市只有不到200片，詳細數字以疾管署公布為準，所以還是要呼籲大眾勿搶購囤貨，留給真正需要的人。

超商開賣徵用防疫口罩，但許多網友抱怨「根本買不到」。圖／翻攝自爆怨公社
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萊爾富店員忙著分裝徵用防疫口罩。圖／萊爾富提供
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超商開賣徵用防疫口罩，吸引大批民眾排隊搶買。圖／萊爾富提供
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繼疾管署釋出第一波每片8元的防疫儲備口罩之後，第二波將調降至6元。圖／本報資料照...
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超商口罩

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