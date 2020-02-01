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防武漢肺炎注意洗手 6大時機要知道

2020-02-01 12:47中央社 台北1日電

武漢肺炎疫情延燒，與其搶口罩，勤洗手是更簡單有效的預防方法。董氏基金會表示，洗手可預防許多疾病上身，要注意6大洗手時機；醫師也提醒，肥皂洗手至少搓揉1分鐘才有效。

台大醫院小兒部主任黃立民表示，洗手主要是利用酒精或界面活性劑殺死細菌和病毒，但洗手若洗得不確實、隨便搓兩下，恐怕有洗等於沒洗。

黃立民解釋，以酒精洗手，只要盡可能讓手部都沾到酒精即可殺菌；但以肥皂洗手至少要洗個1分鐘，落實「內外夾弓大立腕」口訣，確實搓揉手掌、手背、指縫、指背與指節、大拇指及虎口、指尖、手腕，洗到泡泡從手上滴落，以清水將手沖乾淨、擦乾後才算完成洗手程序。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，正確洗手是最簡單有效，預防傳染病的方法，可預防包括普通感冒、流感、冠狀病毒、腸病毒、諾羅病毒、輪狀病毒、A型肝炎、桿菌性痢疾和傷寒等呼吸道症狀和感染性腹瀉，也能降低塑化劑等環境荷爾蒙危害。

許惠玉也提出6大重要的洗手時機，首先是吃東西前，可避免手上的病菌接觸到餐具和食物而帶入口中；如廁後，洗去尿液或糞便以及掀馬桶蓋、沖水、開關門時沾染到的病菌；咳嗽捂口或用衛生紙擤鼻涕後，避免雙手沾染的分泌物和病菌傳播。

此外，進出醫院前也應先洗手，避免將病菌帶入醫院或將病菌帶回家；接觸嬰幼兒前，以保護免疫系統尚未發展成熟的嬰幼兒；外出返家時，特別是有新生兒的家庭應洗手、換衣物以隔絕由外帶回的病菌。

武漢肺炎衛生紙台大醫院

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